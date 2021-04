Kolmella pelaajalla kolmea vastaan pelattava koripallo on yksi tulokaslajeista Tokion ensi kesän olympialaisissa.

Debyytin olympialaisissa tekee myös egyptiläinen Sarah Gamal, josta tulee ensimmäinen afrikkalainen arabinainen kisojen koripallotuomarina.

”Erotuomariurani alusta lähtien en ole kuullut yhtään negatiivista kommenttia tai kohdannut mitään esteitä sen takia, että olen hijabia käyttävä nainen. Hijab on minulle normaalia eikä aiheuta ongelmia”, 32-vuotias Gamal sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Kolme vastaan kolme -koripallo pääsi olympialajiksi vuonna 2017. Sitä pelataan yhdellä kenttäpuoliskolla yhteen koriin.

Gamalilla on jo runsaasti kokemusta kansainvälisistä turnauksista viime vuosilta.

”Hijab ei ole vaikuttanut toistaiseksi tuomaritoimintaani, ja todistaakseni se olen valmis ottamaan sen olympialaisiin.”

Gamal työskentelee insinöörinä Alexandriassa. Hän tutustui koripalloon viisivuotiaana isosiskonsa perässä.

Tuomaritehtäviin hän siirtyi 16-vuotiaana.

”Suuri intohimoni oli oppia ymmärtämään sääntöjä syvällisemmin. Perheeni on tukenut minua täydellisesti. He sädehtivät vieläkin valinnastani olympialaisiin. Tämä on hieno palkinto kaikesta hikoilusta ja kyynelistä, joita minun on pitänyt kokea viime vuosina.”

Olympialaisten jälkeen Gamal tähtää tuomariksi miesten ja naisten MM-kisoihin.

