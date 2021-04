JYP-lupaus Brad Lambert on MM-kaukalossa merkitty mies: ”Tosi vaikeaa, kun ei tykkää häviämisestä”

Pitkä jääkiekkokausi huipentuu alle 18-vuotiaiden MM-turnaukseen.

Suomen hyökkääjä Brad Lambert on tällä viikolla alkavissa alle 18-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa merkitty mies.

Kun haussa on ratkaisupelaaja, katseet kääntyvät kaksi vuotta vanhempien ikäluokassa alkuvuodesta MM-pronssia voittaneeseen Lambertiin.

Lambert takoi U20-joukkueen kuopuksena seitsemässä kisaottelussa 1+3 pistettä. Kaukalon ulkopuolella Kanadassa pelattu turnaus sujui tiiviissä koronakuplassa, mikä on Pikkuleijonien arkea myös Yhdysvaltain Texasin MM-kisoissa.

”On helpompaa, kun etukäteen tietää, miten toimia. Kisoissa ei ole niin paljon uutta”, Lambert sanoo vuodenvaihteen MM-komennuksen karaisemana.

Myös Suomen kanssa alkulohko B:ssä pelaavan Tšekin MM-ryhmään kuuluu 2003 syntynyt puolustaja Stanislav Svozil, joka Lambertin tavoin kiekkoili jo alle 20-vuotiaiden arvokisoissa.

Lambertin kausi kotimaassa on ollut jyväskyläläisessä JYPissä kaksijakoinen. Hän on saanut 17-vuotiaaksi aikuisten Liigassa jääaikaa kiitettävästi. Vastuun mukana on karttunut tarvittavaa kokemusta.

Toisaalta tappioiden synkistämä kausi on kysynyt kärsivällisyyttä. Runkosarjassa viimeiseksi jääneen JYPin liigasesonki oli sen 36-vuotisen pääsarjahistorian huonoin.

”En ole pelannut häviävässä joukkueessa, niin onhan se tosi vaikeaa, kun ei tykkää häviämisestä”, myöntää Lambert, joka on pelannut Suomessa aiemmin lahtelaisessa Pelicansissa ja Helsingin IFK:ssa käytännössä koko uransa.

Lambertilla on ensi kaudesta sopimus suurta nuorennusleikkausta tekevän JYPin kanssa. Kesällä 2022 hän tähtää seurojen NHL-valintatilaisuudessa kärkivarausten joukkoon.

”Pitää katsoa isoa kuvaa. Että kun menee hallille joka päivä ja tekee kaikkensa sen eteen, että kehittyy koko ajan. Siinä olen mielestäni onnistunut.”

Lambert kokosi Liigan runkosarjassa 46 ottelussa 7+8 pistettä ja oli JYPin sisäisen pörssin seitsemäs. Liigatulokkaista hänet oli listattu kymmenenneksi.

Lambertin odotetaan Yhdysvaltain MM-kisoissa hinaavan Pikkuleijonia esimerkillään. Hän uskoo hyökkäystaitavaksi luonnehditun joukkueen menestysmahdollisuuksiin.

”Meillä on hyvä yhteishenki. Suurin osa meistä on pelannut ennenkin yhdessä, niin pystytään tiukoissa tilanteissa toimimaan joukkueena.

Suomi on alle 18-vuotiaiden neljässä viime MM-turnauksessa voittanut kaksi maailmanmestaruutta ja ollut kerran hopealla. Koska Lambertilla on tältä kaudelta U20-joukkueesta jo MM-pronssia, mitali lienee Yhdysvalloista vähimmäistavoite.

”Laitan omat tavoitteeni samaan joukkoon joukkueen kanssa. Jos joukkue voittaa kultaa, varmaan kisat ovat omalta kohdaltani menneet hyvin”, Lambert järkeilee.