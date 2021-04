Lajista kiinnostunut voi seurata sovelluksen kautta omaa suosikkiurheilijansa kisapaikalla tai ampumista laukaus laukaukselta.

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU aloittaa ensi syksynä kokonaan uudenlaisen palvelun lajin maailmancupin kilpailuissa.

Kun seuraava kausi alkaa marraskuussa Kontiolahdella, lajista kiinnostunut voi seurata sovelluksen kautta omaa suosikkiurheilijansa kisapaikalla tai ampumista laukaus laukaukselta.

Palvelun tuottaa suomalaisyritys Vincit, joka on erikoistunut digitalisaatioon ja siihen liittyviin työkaluihin.

”Korona-aika herätti kiinnostuksen urheilun tulevaisuuteen, kun kisoissa ei ollut katsojia. Tarjoamme eräänlaisen ”second screenin” [toinen näyttö] perinteisen tv-näytön rinnalle tai väliin. Katsoja voisi seurata palvelun kautta esimerkiksi Kaisa Mäkäräistä ja keskustella samalla suorana hänen faniensa kanssa. Hienoa, että saamme olla tätä toteuttamassa”, Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen sanoo.

IBU:n puheenjohtajan Olle Dahlinin mukaan sovellus houkuttaa lajiin uusia katsojia ja nostaa ampumahiihdon seurattavuutta toiselle tasolle.

Yhteistyö IBU:n kanssa on Vincitin ensimmäinen kaupallinen kansainvälinen hanke. Aiemmin yritys on toimittanut Suomen Olympiakomitealle Suomisport-palvelun, jossa on 130 urheilulajia, 90 lajiliittoa ja 1 600 urheiluseuraa.