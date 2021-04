Nuoren pesäpallotuomarin Tia Rannan mitta tuli täyteen alkavan pelikauden kynnyksellä. Jo 18-vuotiaana hän on nähnyt niin paljon tuomareiden tölvimistä, että hän päätti avata keskustelun tuomarien asemasta.

Euralainen Ranta kirjoitti Facebookin Pesäpallojuttuja-ryhmään kirjoituksen, jossa hän vetosi kaikkiin osapuoliin asiallisen käytöksen puolesta. Kirjoitus sai heti paljon myönteistä palautetta. Ainakin kaksi pesäpalloseuraa jakoi Rannan julkaisun saman tien.

Ranta on jo vuosien ajan ehtinyt nähdä paljon tuomaritoiminnan varjopuolta eli pelinjohtajien asiattomia purkautumisia tuomareille. Asian rankkuutta lisää se, että Rannan näkemät ja kokemat purkaukset ovat olleet pääasiassa junioriotteluissa.

”Mielestäni se on ihan törkeän iso ongelma”, Ranta sanoo.

Sanaa ”törkeä” Ranta ei käytä kuvaamaan pelinjohtajien tai valmentajien käytöstä vaan ongelman suuruutta. Hän haluaa korjata tilannetta asiallisella keskustelulla.

”Palaute täytyisi antaa rakentavasti, jos sitä haluaa antaa. Mutta vaikka pelinjohtajia infoaisi tosi paljon, miten tuomareille kuuluisi antaa palautetta, se menee pelin tiimellyksessä joskus toisin. Kun pelinjohtajalla on yleensä mukana aika paljon tunteita, ja jos kaikki ei mene ihan oikein, saattaa tulla ihan ärräpärriä.”

Ranta on huolissaan tuomarikollegoistaan, joilla ei ole paljon kokemusta tuomaroinnista.

”Sillähän on tosi paljon seurauksia nuorille ja aloitteleville tuomareille. Tuomarit voivat olla herkkiä. Jos joku sanoo, että olet huono, se voi johtaa siihen, että ihminen lopettaa tuomaroinnin kokonaan.”

Pesäpallo on Rannan mukaan jo menettänyt monia uusia tuomareita asiattoman kritiikin vuoksi. Hän tietää tapauksia omasta tuttavapiiristäänkin.

”Ei kukaan halua jatkaa loppuelämäänsä siinä olettamuksessa, että on huono. Helposti ajattelee, ettei ole mitään järkeä jatkaa, vaikka asia ei oikeasti olekaan niin”, Ranta sanoo.

”Otin asian esille lähinnä sen takia, että olen itse tuomaroinut jo pidemmän aikaa ja tiedän, miltä se aloittelevana tuomarina tuntuu, kun joku sanoo päin naamaa, että ’sä oot aivan paska’.”

Hän on itse joutunut kokemaan asian.

”Noin on esimerkiksi minulle sanottu päin naamaa. Olen itse ollut kovasieluinen kaveri ja ajatellut, että yks hailee, jos joku on sitä mieltä, kun itse olen sitä mieltä, että olen hyvä.”

Ranta on toiminut pesäpallotuomarina aktiivisesti vuodesta 2017 eli 14-vuotiaasta asti. Viime kesänä hänellä tuli täyteen 175 vihellettyä peliä. Luvussa eivät ole mukana lasten ja nuorten pesisleiripelit.

Hän on tuomaroinut junioripelien lisäksimiesten maakuntasarjaa.

”Nyt kun kesän pesisleirien ilmoittautumiset olivat, ajattelin, että ehkä se julkaisuni auttaisi esimerkiksi valmentajia rohkaisemaan omia pieniä pesäpallonuoriansa lähtemään viheltämään.”

Ranta mainitsee, että vaikka tuohtunutta palautetta tulee tuomareille liikaa, sitä ei tule kaikissa peleissä.

”Yleensä tuohtumista tulee esimerkiksi, kun on ollut vähän isompiroolisia pelinjohtajia, jotka ovat olleet aikoinaan vaikka naisten Ykköspesiksessä ja sieltä siirtyneet junnuihin. He ovat pelinjohtajia, jotka ovat olleet omasta mielestään hyvin isoroolisia”, Ranta sanoo.

”On tuntunut, että on tultu sanomaan, että heillä on jonkinlainen auktoriteetti. Välillä on tullut sellainen olo, että on ihan oikein haukkua tuomaria. Veikkaan, että samaa tapahtuu muissakin lajeissa.”

Tuomareihin kohdistuvat asiattomuudet eivät ole nykyään tabu. Rannan mukaan siitä puhutaan yllättävänkin paljon.

”Ja silloin kun puhutaan, on yleensä ollut kommenttia, että ihan armotta nosta se kortti esille. Mutta ne pienet tuomarit eivät usein uskalla nostaa korttia, koska pelkäävät, että tulee vielä isompi haloo tai muuta vastaavaa.”

Aikuisten puolella tilanne on lajin kehittymisen ja Pesäpalloliiton toimien tuella mennyt parempaan suuntaan. Ranta uskoo, että sama kehitys on edessä myös junioripuolella.

Hän toivoo liitolta toisaalta tiukempia rangaistuksia asiattomasta käytöksestä ja toisaalta tuomareiden ja joukkueiden yhyttämistä yhteisen tavoitteen ääreen. Sitä kautta tilanne voi hänen mielestään hyvinkin tervehtyä.

”Mielestäni sen täytyy olla mahdollista, kun saadaan niin sanotusti tolkkua kaikkeen tuomaritoimintaan ja pelinjohtajat samalle sivulle tuomareiden kanssa”, Ranta sanoo.

”Ajattelen hyvällä toivolla, että tulisi päivä, jolloin tuomarit ja pelinjohtajat pystyisivät elämään täysin yhteisymmärryksessä. Saataisiin aikaan tosi suurta ja hyvää yhteistyötä pelinjohtajien ja tuomarien kesken. Se yhteistyö on jokaisen pelin kannalta tosi tärkeää, ja myös koko lajin kannalta todellakin.”

Ranta mainitsee, että tuomarien väärätkään tuomiot eivät ole tarkoituksellisia tekoja vaan inhimillisiä virheitä.

”Eihän kukaan pelaajakaan lyö sitä hutia tarkoituksella.”

Superpesistuomarit ry:n puheenjohtaja Peter Laitio tunnistaa hyvin Tia Rannan kuvaileman ikävän ilmiön.

”Sekä leireillä että sarjapeleissä kuulee tapauksista, että on lähdetty aika aggressiivisesti valittamaan. Olen myös kuullut, että nuoria tuomareita on lopettanut, kun ovat saaneet kuraa niskaan aika lailla. Kyllä se ikävä tilanne on.”

Laition mukaan ilmiö aiheuttaa ongelmia paitsi nuorille tuomarinaluille myös koko lajille.

”Pesäpallossa – niin kuin monessa muussakin lajissa – tuomareiden määrä on ollut vähenemään päin. Monissa seuroissa on ihan pulaa tuomareista, että saataisiin kaikki pelit vihellettyä. Ne, jotka ovat tuomareina, joutuvat viheltämään paljon.”

Laitio on ollut tuomarina Superpesiksessä 20 vuoden ajan. Hänen mukaansa aikuisten sarjoissa ainakin ylemmillä tasoilla suhtautuminen tuomareihin on tuona aikana muuttunut huomattavasti asiallisemmaksi.

Lapuan Virkiän pelinjohtajalla Tomi Niskasella oli kovasti asiaa päätuomari Sari Palokarille naisten Superpesiksen ensimmäisessä pronssiottelussa Porin Pesäkarhuja vastaan syyskuussa 2020.­

”Kyllähän aikuisissakin niitä tapauksia on. Mutta tekisi mieli sanoa, että mitä ylemmälle tasolle mennään, sitä paremmin joukkueiden ja tuomarien yhteistyö tänä päivänä sujuu ja pystytään keskustelemaan pääsääntöisesti asiallisesti”, Laitio sanoo.

”Sellainen yksinkertainen asia on auttanut, että tuomareiden ja pelinjohtajien kesken järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa tutustutaan ja pystytään keskustelemaan yhdessä.”

Aikuisten peleissä ylilyöntejä tulee Laition mukaan alasarjoissa.

”Se sinänsä on aika yllättävää. Äkkiä luulisi, että siellä pelataan leppoisemmalla meiningillä, muttei se aina niin olekaan.”

Pesäpalloliitto ja tuomariyhteisö ovat jo tarttuneet toimeen parantaakseen tuomarien tilannetta.

”Yksi asia, jota on kokeiltu nuoriso- ja lapsituomarien tueksi, on ’kentän vanhin’ -toiminta. Siinä nimetään ennen peliä kentän vanhin, joka voi olla esimerkiksi joku kotijoukkueen vanhemmista.”

Vanhimman tehtävä on mennä huomauttamaan, jos esimerkiksi yleisö käyttäytyy sopimattomasti. Laition mukaan järjestelmä on ollut toimiva niillä paikkakunnilla, joilla se on ollut käytössä.

Hän toteaa, että kaikki asiattomuudet olisi tärkeää saada kitkettyä pois varsinkin nuorten peleistä ja muista tapahtumista.

”Näiden nuorten kohdalla ensinnäkin leiritoiminta ja muut vastaavat ovat ainutlaatuisia tapahtumia. On tärkeää, että pesäpallossa on tällaisia mahdollisuuksia nuorille. Tuomitsemisrauhan junioripeleissä ja leireillä pitäisi olla ehdoton.”