Kiekkolegenda Raimo Helminen tiesi puolitoista vuotta sitten ottavansa Turun Palloseuran haltuunsa, eikä hyvältä näyttänyt.

Koronaviruksen katkaisemassa runkosarjassa TPS sijoittui 11:nneksi viime keväänä. Paljon vaikeampaan paikkaan Helminen ei olisi voinut joutua.

Edellisestä päävalmentajapestistä Liigassa ehti vierähtää lähes seitsemän vuotta, kun Helminen sai tammikuussa 2013 potkut Ilveksestä.

Ei Helminen kiekkoilusta ollut sivussa. Hän toimi Ari-Pekka Selinin apuvalmentajana Astanassa, auttoi Kari Heikkilää Riiassa, kunnes siirtyi kolmeksi vuodeksi Jokerien KHL-joukkueeseen. Jokereissa Helminen auttoi kaksi kautta Jukka Jalosta ja kolmannen Lauri Marjamäkeä.

Mahtui väliin vielä Nuorten Leijonien vieminen pronssiotteluun Tšekin MM-turnauksessa 2020.

Turussa Helminen sai päävalmentajan paikan ja vastuun luontoisetuna, vaikka korostaakin joka toisessa lauseessa tiimin yhteistyötä ja merkitystä.

Ja mitä tapahtui. TPS veti Helmisen alaisuudessa unelmakauden. Joukkue sijoittui runkosarjassa kolmanneksi, eteni välieriin ja kohtaa HIFK:n.

”Kyllä se lähtökohtiin nähden on jonkinlainen saavutus. Koko kausi on mennyt erittäin hyvin, ylipositiivisesti”, Helminen sanoo, kun TPS viettää vapaapäivää tiukan Pelicans-sarjan jälkeen.

TPS punnersi väkisin voittoon Pelicansista, vaikka tiukoille meni. Viidennessä ja ratkaisevassa ottelussa Helminen näki nuoren joukkueen jännittävän. Muuten peli olisi voinut olla vieläkin lennokkaampaa.

”Onneksi on muutama päivä aikaa hakea uutta latinkia. Sitä me tarvitsemme.”

IFK saa välieriin kotiedun runkosarjan kakkosena. Jos oli TPS lujilla lahtelaisia vastaan, pyyhkäisi IFK Kärppien yli yllättävän vauhdikkaasti.

Kun IFK pääsi lepäämään ja palautumaan, joutui TPS punnertamaan voimiensa rajoilla.

”Uskoisin, että henkinen rasitus oli kovempi, mutta kyllä se fyysinenkin tulee, kun seitsemässä päivässä pelattiin viisi peliä.”

Helminen näkee, että ottelut kuluttivat ja kasvattivat yhtä aikaa. Jokainen nuori pelaaja sai oppia erittäin tiukoista pudotuspelikamppailuista.

”Varmasti muistavat tämän sarjan, ja paineen alla pelaamisen. Kyllä siellä rahaa pistettiin pankkiin.”

Turkuun Helminen lähti erittäin jännistä asetelmista. Hän ei tuntenut joukkuetta, pelaajiakin aika vähän. Muutaman hän tiesi, mutta melkeinpä siinä kaikki.

TPS omia nuoria Helminen piti mielenkiintoisina, ja heitä riittää. Pelkästään 2000-lukulaisten lista on pitkä: on Juuso Pärssistä, Mikael Pyyhtiää, Eemil Viroa ja Ruben Rafkinia.

Samaan aikaan ulkomaalaisia tuli kuin saluunan ovista. Laskelmat taisivat nousta parhaimmillaan toiselle kymmenelle.

Raimo Helminen valmensi Nuoria Leijonia ennen TPS:aan menoa kaudella 2019-2020.­

Syksyllä tilanne alkoi rauhoittua. Osa vaatimattomista ulkomaalaispelaajista lähti paluulennolle ja osa ei mahdu kunnolla pelaamaan.

On ulkomaalaisia jäljelläkin, ja erittäin tärkeissä rooleissa. Josh Kestnerin maaleille on aina käyttöä samoin kuin Andrei Karejevin torjunnoille. On heitä muutama muukin.

TPS ei ole vielä voittanut mitään, mutta on pelastanut sekä omansa että Helmisen kasvot.

Helminen näytti kaikille epäilijöille, ettei TPS juutu kellariin, jossa se on ollut liiankin usein kymmenen viime kauden aikana.

”Tämä on niin tiimityötä, tehdään isolla porukalla ja kimpassa. Kuka sitä parhaiten hoitaa, on aika pitkällä. Nämä ovat kaukana yhden miehen show’sta.”

Juuri näin puhuu valmentaja, joka pelaajaurallaan antoi aina mieluummin hienon syötön kuin teki niin sanotun roskamaalin. Ja maukkaita syöttöjä riitti niin paljon, että lajia seuranneet ihmettelevät edelleen sitä taituruutta ja pehmeitä käsiä.

Tepsin valmennustiimissä Helminen peluuttaa hyökkääjiä ja entinen NHL-pakki Sami Salo puolustajia. Kimmo Rintanen, toinen tunnettu taitohyökkääjä, auttaa ylivoimakuvioissa yhdessä Janne Hietaniemen kanssa. Salo ja Ari Moisanen kantavat vastuuta alivoimasta.

”Ovat tehneet järkyttävän hyvää työtä.”

Helminen sanoo, että valmennustiimin rikkaus ovat erilaiset mielipiteet, ja joskus valmentajien tilassa kuulee eriäviä mielipiteitä.

”Helpommalla ne ratkaisut syntyvät kuin äänestyksellä. Kyllä ne ihan keskustelemalla tulevat.”

Helminen teki vuoden mittaisen sopimuksen TPS:n kanssa, vaikka arveli, että kaksikin olisi voinut olla mahdollinen. Siinä vaiheessa yksi kausi näytti paremmalta ratkaisulta.

Käy TPS:n miten tahansa, Helminen jatkaa matkaa. Töitä ei ole, mutta halu tehdä sitäkin kovempi.

”Kiire olisi töitä saada.”

Helminen on viritellyt verkkoja kiekkomarkkinoille, mutta ei meinaa nypätä. Kotimaan pestit ovat täynnä eikä yksikään liigaseura ole vapaana. KHL:ssä hänet tunnetaan, mutta sinne on erittäin vaikea päästä.

”Kiinnostaisi todella paljon, kun siellä on tullut pyörittyä”, Helminen sanoo KHL:stä. ”Sitä toivotaan.”

Ennen ensi kautta ja mahdollisia uusia kuvioita Helminen ja TPS lähtevät haastamaan IFK:ta.

Tepsissä riittää nuoria ratkaisijoita, ja siitä Helminen tuntee pientä ylpeyttä.

”Rohkeita ollaan oltu. Se pitää sanoa. Valmennustiimi on ollut tosi rohkea, että ollaan uskallettu lyödä nuorta miestä kentälle koko ajan.”

”Ei se meidän ansiota ole, vaan pelaajien ansiota. Hehän sen pelin pelaavat.”

Kuulostaa niin tutulta Helmiseltä. Kiitokset kuuluvat muille.