Leicester kaatoi Crystal Palacen maalein 2–1.

Kelechi Iheanacho on tehnyt tällä kaudella tehnyt Valioliigassa kymmenen maalia.­

Englannin Valioliigassa Leicester vahvisti otettaan sarjan kolmannesta sijasta voittamalla Crystal Palacen lukemin 2–1.

Ensimmäisen puoliajan jälkeen Crystal Palace johti peliä 1–0 Wilfried Zahan maalilla.

Toisen jakson alussa Leicester nousi tasoihin Timothy Castagnen osumalla. Crystal Palacen edelle Leicester pääsi Kelechi Iheanachon 80. minuutin maalilla.

Avausmaalin syöttänyt Iheanacho otti Jonny Evansin pitkän pystysyötön haltuunsa, kääntyi, harhautti terävästi ja laukoi viuhuvan kudin etuyläkulmaan.

Leicester on liigassa nyt neljättä paikkaa pitävää Chelseata neljä pistettä edellä. Joukkueet ovat pelanneet yhtä monta ottelua.

Leicesterilla on kasassa 62 pistettä. Sitä edellä on Manchester United, jolla on yhteensä 67 pistettä. Liigan kärkipaikkaa pitää Manchester United 77 pisteellä.