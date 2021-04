Julian Nagelsmann, 33, teki viisivuotisen sopimuksen Bayernin kanssa.

Saksan jalkapallon jättiläinen Bayern München on palkannut uudeksi päävalmentajakseen Julian Nagelsmannin. Seura tiedotti asiasta maanantaina.

Nagelsmann, 33, on tällä hetkellä RB Leipzigin päävalmentajana. Leipzig on Bundesliigassa toisena seitsemän pisteen päässä sarjajohtaja Bayernista. Nagelsmannin sopimus on viisivuotinen, ja hän aloittaa toimessaan 1. heinäkuuta.

Saksalaistietojen mukaan Bayern maksaa Nagelsmannin saamisesta jopa 25 miljoonaa euroa Leipzigille. Nagelsmannin sopimus Leipzigiin oli voimassa kauden 2023 loppuun.

Bayernin tämänhetkinen valmentaja Hansi Flick halusi itse lähteä seurasta kaksi vuotta ennen sopimuksen päättymistä.