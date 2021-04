Sjöberg ei itse sairastanut koronavirusta, mutta hänen oireensa olivat koronaviruksen aiheuttaman sairauden kaltaisia.

Ruotsin entinen korkeushyppytähti Patrik Sjöberg on julkaissut itsestään kuvan sairaalahoidossa göteborgilaisessa Sahlgrenskan sairaalassa.

Sjöberg oli kaksi viikkoa sairaalassa nukutettuna sairastuttuaan keuhkokuumeeseen ja saatuaan verenmyrkytyksen. Instgramissa julkaisemassaan kuvassa Sjöberg, 56, makaa sairaalavuoteessa tajuttomana letkuissa ja voimattomattomana.

Sjöberg ei sairastanut koronavirusta, mutta hänen oireensa olivat koronaviruksen aiheuttaman sairauden kaltaisia. Kuvallaan Sjöberg halusi ottaa kantaa epidemian hillitsemiseksi määrättyjen suositusten ja rajoitusten puolesta.

”Haluan näyttää tämän kuvan niille herneaivoille, joita ilmaantui, kun ihmettelin göteborgilaisten suhtautumista koronavirukseen”, Sjöberg kirjoittaa.

Sjöberg oli sairaalahoidossa kaikkiaan noin kuukauden. Hän kertoo nähneensä ja kuulleensa kuinka vaikea sairaus covid on.

”On todella vaikea saada henkeä ja tuntuu kuin hukkuisi”, hän kuvailee.

Sjöberg kertoo, että sairaaloissa on hoidettavana erittäin huonokuntoisia potilaita, eikä hän voi ymmärtää, miksi monet ruotsalaiset väheksyvät yhä epidemiaa.

”Koronaviruksen kiistävien henkilöiden pitäisi keskustella täällä sairaalassa työskentelevien kanssa. He raatavat kuin eläimet ja ovat todellisia sankareita.”

Sjöberg nimittää rajoitusten kiertäjiä muun muassa foliohatuiksi, lainrikkojiksi ja harrastelijatutkijoiksi, jotka haluavat ensimmäisinä rokotteet ja sitten väittävät, että mitään koronaepidemiaa ei ollutkaan.

”Ymmärrän kuinka lähellä itse olin, että en itse selviäisi. Siksi ylistän koko Sahlgrenskan henkilökuntaa, joka piti minusta huolta.”

Ruotsin koronatilanne on ollut vakava läpi talven. Pelkästään perjantain jälkeen maassa on raportoitu 45 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kaikkiaan Ruotsissa on kuollut koronavirukseen liki 14 000 ihmistä, kun Suomessa kuolleita on 908 epidemian alusta lähtien.

Patrik Sjöberg on Ruotsin yleisurheilun kaikkien aikojen parhaita urheilijoita. Hänen ennätyksensä on 242. Hän on voittanut olympiamitalin kolmissa eri kisoissa.

Vuonna 2019 Sjöberg kertoi alkoholismistaan. Hän muutti keskelle metsää katkaistakseen juomiskierteensä. Toukokuussa 2020 Sjöberg kertoi olleensa seitsemän kuukautta juomatta, mutta koronaviruksen vieneen työt.