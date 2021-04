HIFK keskikaistalla vähän Turun Palloseuraa vahvempi.

Voiko kaikki velat maksaa kerralla takaisin? Tätä kysytään Raumalla, kun Lukko kohtaa Tapparan jääkiekkoliigan välierissä.

Tiedetään, että jokainen vuosi on erilainen ja jokainen joukkue omansa, mutta raotetaan verhoa vähän. Lukko hävisi Tapparalle viisi raastavaa pudotuspelisarjaa vuosina 2013–2019, kitkerimpinä tappioina välierät seitsemännessä ottelussa 2014 ja 2015.

Taakka on raskas, mutta tämän kauden Lukko on valmis. Joukkue on tasapainoinen, selviytyi odotetun helposti Ilveksestä ja on valmis kohtaamaan Tapparan.

Ei Raumalla varmaan toivottu Tapparaa vastaan, mutta kaikki kelpaa. Lukko jahtaa mestaruutta ja silloin järjestyksellä ei ole väliä.

Pekka Virta on valmentanut Lukkoa hyökkääväksi ja pelaavaksi joukkueeksi. Yli 200 maalia kertoo jotain, vaikka yksikään niistä osumista ei siirry Tappara-sarjaan. Hyökkäävillä eväillä tuli runkosarjan ykköspaikka ja lisää on luvassa.

Tappara teki toiseksi eniten maaleja runkosarjassa, mutta sillä on tapana lyödä puolustusvaihe päälle pudotuspeleissä. Siksi kärsivällisyys korostuu molempien pelaamisessa, ja sillä puolella Tapparaa ei voita mikään.

Maalivahtien Lassi Lehtinen (Lukko) ja Christian Heljanko (Tappara) merkitys korostuu niukkamaalisissa otteluissa.

Tämä on Lukon suuri mahdollisuus ja joukkue jatkaa loppuotteluun voitoin 3–2.

HIFK–TPS

HIFK:n ja TPS:n ottelusarjassa kannattaa kääntää katse keskikaistaan.

TPS:n sentteriosastolla ykkös- ja kakkostroikkaa johtavat parikymppiset kaverit, Juuso Pärssinen ja Ruslan Ishakov. Kokemus löytyy kolmosesta ja nelosesta, kun Juhani Jasu ja Petteri Wirtanen kantavat siellä vastuuta.

Ero jää ohueksi, mutta IFK tarraa vähän tiukemmin keskelle. Henrik Borgström piilotteli vielä osaamistaan Kärppiä vastaan, mutta potentiaalia on enempään. Amerikkalaissentteri Alex Broadhurst on parhaimmillaan oiva syöttelijä, mutta Anton Lundell vieläkin parempi.

Miro Väänänen toi IFK:n nelosketjun keskelle taitoa ja energiaa. Nelonen vei IFK:n välieriin, ja jos muut nousevat tasolleen, jatkavat stadilaiset loppuotteluun.

HIFK pitää ennakkosuosikin asemansa ja etenee loppuotteluun voitoin 3-2.