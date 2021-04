58-vuotias Kim Mulkey teki kahdeksan vuoden sopimuksen LSU-yliopiston kanssa.

Lousianan valtion yliopiston (LSU) naisten koripallojoukkueen uudeksi valmentajaksi on palkattu Kim Mulkey, 58. Hän teki peräti kahdeksan vuoden sopimuksen, jonka arvo on 23,6 miljoonaa dollaria (lähes 20 miljoonaa euroa), kertoo USA Today.

Lisäksi hänellä on mahdollisuus bonuspalkkioihin menestyksen mukaan.

Mulkeyn palkka on suurempi kuin LSU:n miesten koripallojoukkueen valmentajan Will Waden. USA Todayn mukaan vain Connecticutin naisten joukkueen valmentajalla Geno Auriemmalla, joka on urallaan voittanut 11 kansallista mestaruutta, on parempi vuosipalkka kuin Mulkeylla naisten yliopistokoripallossa.

”En malta odottaa, että pääsen syömään rapuja”, Mulkey totesi mediatilaisuudessa.

LSU:ssa amerikkalaisen jalkapallon valmentajat ansaitsevat huomattavasti enemmän kuin koripallovalmentajat: päävalmentaja Ed Orgeronin vuosipalkka on 8,9 miljoonaa dollaria.

Mulkeyn sopimuksessa poikkeusellista on sen pituus. LSU on yleensä tehnyt viiden vuoden valmentajasopimuksia. LSU:n entinen urheilujohtaja Skip Bertman arvioi USA Todaylle, että Mulkeyn sopimus on ensimmäinen kahdeksan vuoden sopimus.

”Hän on jokaisen pennin arvoinen”, Betman totesi.

Mulkey valmensi aiemmin Baylorin naisten joukkuetta 2,27 miljoonan dollarin (1,9 miljoonan euron) vuosipalkalla. Baylor voitti Mulkeyn valmennuksessa kolme mestaruutta. Mulkey aloitti Baylorissa kaudella 2000–2001.