Mayweatherin ottelu on kesäkuussa. Tyson kertoo, että hän ottelee syyskuussa.

Nyrkkeilyn virallisten ammattilaisottelujen lisäksi suurta suosiota ovat keränneet entisten mestarinyrkkeilijöiden näytösottelut.

Otteluita on tulossa lisää, sillä Floyd Mayweather ja Youtube-tähti Logan Paul aikovat otella Hard Rock -stadionilla Miamissa 6. kesäkuuta. Molemmat ovat kertoneet ottelusta Instagram-tileillään.

Alunperin kaksikon piti kohdata jo helmikuussa, mutta yleisön koronarajoitusten takia ottelu siirrettiin.

44-vuotias Mayweather on otellut viime vuosina useammassakin näytösottelussa. Tunnetuin niistä on vapaaottelija Conor McGregorin kohtaaminen vuonna 2017. Mayweather ei ole koskaan hävinnyt yhtään ammattilaisotteluaan.

Floyd Mayweather (oik.) voitti teknisellä tyrmäyksellä Conor McGregorin 26. elokuuta 2017.­

26-vuotias Paul on otellut yhden ammattilaisottelun. Hänen Youtube-kanavallaan on 22,9 miljoonaa tilaajaa. Paulin veli Jake Paul on myös Youtube-tähti, joka on otellut näytösotteluissa. 18. helmikuuta Jake Paul tyrmäsi entisen vapaaottelijan Ben Askrenin.

Raskaansarjan entinen mestari Mike Tyson kertoo TMZ.comille, että hän ottelee syyskuussa toisen entisen mestarin Lennox Lewisin kanssa. Alunperin Tysonin, 55, piti kohdata toinen entinen raskaansarjan mestari Evander Holyfield, mutta rahasta ei päästy sopimukseen.

Tyson ja Lewis, 54, ovat kohdanneet myös oikeassa ammattilaisottelussa. Kesäkuussa 2002 Lewis tyrmäsi Tysonin kahdeksannessa erässä.

Tyson palasi kehään vuosien tauon viime marraskuussa, jolloin hän kohtasi näytösottelussa 51-vuotiaan Roy Jones juniorin Los Angelesissa. Ottelussa ei ollut virallisia tuomareita ja se julistettiin tasapeliksi.