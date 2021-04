Maple Leafsissa juhlittiin myös Joe Thorntonin tuhannetta syöttöpistettä ja Jason Spezzan pistesaalista.

Toronton tehohyökkääjä Auston Matthews johti Toronton 4–1-vierasvoittoon Montrealista ja vankisti asemaansa NHL:n maalipörssin kärkipaikalla keskiviikon liigakierroksella. Voitto varmisti Maple Leafsin paikan liigan pudotuspeleissä.

Kuusi muuta varmaa pudotuspelijoukkuetta ovat Las Vegas, Colorado, Minnesota, Carolina, Florida ja Tampa Bay.

Matthewsin Montrealia vastaan tekemä voittomaali oli taidokas. Nick Folignon syöttö kimposi Montrealin ainoan maalin tehneen Nick Suzukin polvisuojasta ilmaan, mistä Matthews napautti kiekon itselleen ja sujautti sen toisella kosketuksella maaliin.

Matthewsin maalisaldo hypähti 35:een ja hän johtaa maalipörssiä seitsemän osuman turvin Connor McDavidiin sekä yhdeksän erolla Mikko Rantaseen ja Brad Marchandiin.

Voittomaali oli Matthewsin kymmenes tällä kaudella.

Pelissä juhlittiin myös Toronton Joe Thorntonin tuhannetta syöttöpistettä. Piste tuli Jake Muzzinin viimeistelemästä 3–0-maalista toisen erän alussa.

Liigahistoriassa tuhanteen maalisyöttöön ovat hänen lisäkseen kyenneet vain syöttöennätyksen 1 963 haltija Wayne Gretzky, Ron Francis, Mark Messier, Ray Bourque, Jaromir Jagr ja Paul Coffey.

Toronton sankarit kehuivat pelin jälkeen kilvan toisiaan.

”Matthews on liigan parhaiden eliittiä”, Thornton ylisti 23-vuotiasta keskushyökkääjää NHL:n nettisivuilla.

”Hänellä on upea laukaus ja rutkasti voimaa. Hän on tällä hetkellä mihin tahansa kykenevän voimahyökkääjän prototyyppi.”

Matthews kehui yhtä huolellisesti Thorntonin ja Jason Spezzan, joka nousi kahden syötön ansiosta NHL:n kaikkien aikojen pistepörssissä sijalle 99.

”Saamme pelata kahden elävän legendan kanssa. On upea nähdä, millaisella intohimolla he suhtautuvat edelleen joukkueeseen, voittamiseen ja hyvään peliin. Näillä kavereilla on melkoinen historia tässä pelissä ja tämä päivä oli hieno molemmille”, Matthews ihasteli.