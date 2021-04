Maksullisessa C Moren suoratoistopalvelussa näytetään suorina lähetyksinä kaikki 64 MM-ottelua ilman katkoja.

Jääkiekon MM-kisojen televisiointi sujuu suunnilleen samaan tapaan kuin edellisissä MM-kisoissa vuonna 2019. Antero Mertaranta jatkaa pääselostajana C Moressa ja Mika Saukkonen MTV3:lla, MTV kertoo tiedotteessaan.

Maksullisessa C Moren suoratoistopalvelussa näytetään suorina lähetyksinä kaikki 64 ottelua ilman katkoja. Television puolella C More Sport 1 on esittää kaikki kisojen tärkeimmät ottelut ja niiden perään pikakoosteet juuri päättyneistä rinnakkaisotteluista. C More Sport 2 -kanavalla seurataan suorana valtaosaa samaan aikaan pelattavista otteluista.

MTV3-kanavalla esitetään kisojen aikana 12 suoraa ottelua: kaikki Suomen seitsemän alkulohkon ottelua, yksi puolivälierä, välierät ja mitaliottelut.

Mertarannan ja Saukkosen lisäksi selostajina ovat Teppo Laaksonen, Julius Sorjonen, Jani Alkio ja Aleksis Ärje. Yhteistyössä HBL:n kanssa toteutettavista ruotsinkielisistä selostuksista vastaa Niclas Lönnqvist.

Jääkiekon MM-kisojen tv-oikeudet ovat MTV:llä vielä vuosien 2021–2023 kisoissa. Vuodesta 2024 alkaen oikeudet ovat Nent Groupilla.