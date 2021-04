Jari-Matti Latvala on rallin MM-sarjan kaikkien aikojen nuorin tallipäällikkö. Toyota-talli tavoittelee hänen johdollaan nyt toista merkkimestaruuttaan. Siinä samalla voi tulla myös ajajien mestaruus.

Alussa ulosajo, sitten kolari ja lopulta voitto.

Jari-Matti Latvalan johtaman Toyota-tallin viime viikonloppu oli täynnä draamaa MM-sarjan kolmannessa osakilpailussa Kroatiassa.

Tallin kuljettajista nuorin, 20-vuotias Kalle Rovanperä ajoi kovalla vauhdilla ulos kilpailun ensimmäisellä erikoiskokeella. Matkaa ehti taittua vain viisi kilometriä.

Tallin kokenein kuljettaja, seitsenkertainen maailmanmestari Sébastien Ogier oli ajaa ulos samassa paikassa. Myöhemmin Ogier törttöili ralliautollaan siviililiikenteessä, kun hän ajoi siirtymäosuudella kolarin.

Lopulta Ogier nousi koko kilpailun voittoon, kun hän kukisti viimeisellä erikoiskokeella tallikaverinsa Elfyn Evansin. Kaksoisvoitto oli täydellinen päätös draaman kaarelle.

”Rallin alku näytti todella pahalta. Kalle ajoi ulos kokemattomuuttaan, kun tien pinta oli liukas. Harmi, että hänen kisansa jäi niin lyhyeksi. Kokemuksessa ei voi oikaista. Itsekin tein urani alussa isoja virheitä”, Latvala sanoo.

Sébastien Ogier ja kartanlukija Julien Ingrassia nousivat monien vaiheiden jälkeen Kroatian MM-rallin voittajiksi.­

Voiton jälkeen Ogier ja Latvala ajoivat paikalliselle poliisiasemalle, jossa ranskalainen maksoi yhteensä 7 000 euron sakot: 5 000 euroa Kansainväliselle autoliitolle ja 2 000 euroa poliisille. Lisäksi hän sai ehdollisen kilpailukiellon, joka on voimassa seuraavat puoli vuotta.

”Ogier maksoi sakot omasta pussistaan ja myönsi virheensä. Molemmissa osapuolissa oli varmasti syytä, kun toinen tuli Ogierin auton kylkeen. Kommunikaatiossa oli ongelmia, kun poliisit eivät puhuneet englantia”, Latvala sanoi.

Tallin tapahtumapäällikkö Jarmo Lehtinen jäi paikalle selvittämään tilannetta, jotta Ogier pääsi jatkamaan kilpailua.

”Aika oli kortilla”, sanoo Latvala, jolla sattui samankaltainen tilanne Monte Carlossa vuonna 2016, kun hän osui katsojaan.

”Sain 5 000 euron sakot. Kuljettaja maksaa virheensä.”

Toyotan pääomistaja Akio Toyoda nimesi Latvalan tehtaan rallipuolen tallipäälliköksi joulukuussa. Latvalasta, 36, tuli kaikkien aikojen nuorin tallipäällikkö rallin MM-sarjaan.

Rallitallin perustaja Tommi Mäkinen vetäytyi operatiivisesta toiminnasta ja siirtyi Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajaksi.

Rallin Mäkinen sanoi jättävänsä hyvällä mielellä ja pysyvänsä japanilaisten luottomiehenä.

”Tommia ei ole sen jälkeen ralleissa näkynyt, ja puhelimessakin olen puhunut vain pari kertaa”, Latvala sanoo.

Moni muukin asia on tallissa muuttunut. Talvella talli muutti Mäkisen mailta Puuppolasta isoihin tiloihin lähelle Jyväskylää. Entisissä Metson tarrapaperitehtaan tiloissa hallitilaa on 4 500 neliötä.

Kalle Rovanperä ehti ajaa viime viikonloppuna vain viisi kilometriä Kroatian MM-rallissa ennen ulosajoaan. ”Kallessa on silti mestariainesta”, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoo.­

Tiloissa tehdään tallin uutta hybridiautoa, jolla on tarkoitus ajaa MM-sarjassa vuosina 2022–2024. Latvala on Jyväskylässä pari päivää viikossa. Muuten työt hoituvat etänä kotoa Tuurista.

”Hybridi on hyvä ratkaisu. Toyota uskoo siihen, kun lajissa mennään vihreään vaihtoehtoon. Pelkkä sähköauto ei sovi ralliin”, Latvala sanoo.

MM-sarjan säännöt muuttuvat ensi vuonna niin, että uusilla hybridiautoilla saa käyttää sähköä erikoiskokeilla ja ladata akkuja siirtymillä pikataipaleelta toiselle.

Myös tallipäällikön rooli on muuttunut. Siinä missä Mäkisellä oli valta ja vastuu kaikesta, Latvala on enemmän kuljettajien tukihenkilö, neuvonantaja ja tsemppari.

Ralleissa Latvala ajaa itse reitin läpi ja keskustelee siitä kuljettajien kanssa.

Urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström johtaa toimintaa rallin aikana ja pitää ryhmänsä kanssa yhteyttä ajajiin. Lehtinen hoitelee paperihommia, joissa riittää työtä tallin ja kisajärjestäjien kanssa.

Japanilainen Yuichiro Haruna vastaa taloudesta ja suhteista pääkallopaikalle Tokioon.

Johtamismalli sopii Latvalalle, joka voi tarvittaessa tuoda asiaan kuin asiaan silti oman näkemyksensä.

Toyotan entinen ja nykyinen rallitallin päällikkö Tommi Mäkinen ja Jari-Matti Latvala.­

Tallin henkilöstöllä – Latvala ja kuljettajat mukaan lukien – on voimassa oleva työsopimus. Latvalan mukaan Toyota haluaa katsoa rallia vuoden kerrallaan.

Ensi kauden kuljettajavalinnat päätetään Japanissa, mutta Latvalan odotetaan kertovan oman kantansa.

”Ensi vuodesta ei ole vielä sovittu. Lähtökohtaisesti olen sanonut, että itse haluan jatkaa Toyotan kanssa”, Latvala kertoo.

Toyotalle on tärkeää, että se voittaa merkkien maailmanmestaruuden, jonka se valloitti uutena tallina toisella täydellä kaudellaan MM-sarjassa vuonna 2018. Kuljettajien mestaruudet talli voitti kausina 2019 ja 2020.

”Kun voittaa merkkimestaruuden, on iso mahdollisuus voittaa myös ajajien mestaruus.”

Tämän vuoden MM-sarjaa Toyota johtaa 27 pisteellä ennen Hyundaita (138–111). Ogier voitti myös kauden avauskisan Monte Carlossa. Kauden toisessa kisassa Rovaniemellä Rovanperä ajoi toiseksi.

”En olisi voinut kuvitella, että kausi on lähtenyt näin hienosti. Rovaniemeltä odotin enemmän, mutta teimme testien perusteella vääriä johtopäätöksiä. Kalle paikkasi hyvin tilannetta, kiitos siitä. Meillä on sarjan parhaat kuljettajat”, Latvala kehuu.

MM-sarja jatkuu 20. toukokuuta Portugalissa. Pandemian takia Toyotan Tallinnassa ja Suomessa oleva noin 60 hengen kisatiimi on matkustanut kisoihin Finnairilta vuokratulla charterkoneella.

Samalla kyydillä matkustetaan todennäköisesti myös Portugaliin.

”Se helpottaa matkustamista. Ei tarvitse koronan takia säätää asioita niin älyttömästi.”

Jari-Matti Latvala kunnostaa vapaa-ajallaan vanhoja ralliautoja Tuurissa.­

Omaa ajamisen nälkäänsä Latvala on päässyt tyydyttämään Historic-sarjan kisoilla. Toistaiseksi tältä kaudelta takana on vain yksi ralli helmikuussa, mutta seuraava yritys rattihommiin on luultavasti kesäkuussa Pohjanmaalla.

”Sinne haluaisin päästä ajamaan vuoden 1990 Toyota Celicalla. Muuten Historic-sarjan kisoissa on ollut koronan takia niin kauhea show, etten ole jaksanut sitä lähteä tekemään.”

Tallipäällikölle työsarkaa riittää vielä myös vanhojen ralliautojen, erityisesti Toyotan mallien entisöinnissä.

Latvala on saanut museokuntoon muun muassa Toyotan tehdasauton, jolla silloinen yksityiskuljettaja Marcus Grönholm ajoi vuoden 1992 Jyväskylän Suurajoissa.

Tallissa Tuurissa odottaa kunnostusta Markku Alénin vanha Toyota, jolla hän ajoi vuonna 1992 Portugalissa.

Viime lokakuussa Latvala kepitti kartanlukijansa Juho Hännisen kanssa Historic-autolla modernit ajovehkeet rallissa Keravalla.

”Tykkään tallipäällikön hommasta, vaikka välillä on vaikea seurata asioita, kun haluaisin itse yhä ajaa. Se tunne vaan tulee, sille ei voi mitään. Vitsailimme, että tekisin itselleni ajosopimuksen ensi kaudesta, mutten saisi sitä Japanissa läpi.”