Leiriryhmässä kuusi hallitsevaa maailmanmestaria Marko Anttilan johdolla.

Suomen jääkiekkomaajoukkueen MM-leiriryhmä on valmis. Vierumäen ensi viikon harjoitusjaksolle lähtee 28 pelaajaa, joiden joukossa on kuusi kahden vuoden takaista maailmanmestaria.

Kapteeni Marko Anttila kuuluu odotetusti ryhmään. Muut hallitsevat maailmanmestarit ovat maalivahti Juho Olkinuora, puolustajat Petteri Lindbohm ja Atte Ohtamaa sekä hyökkääjät Veli-Matti Savinainen ja Niko Ojamäki.

Joukkueen ehkä yllättävin nimi on Petri Kontiola, 36. Ei siksi, ettei Kontiola olisi pelannut HPK:ssa erinomaista kautta, mutta jopa Leijonien valmennusjohto arveli Kontiolan pelanneen viimeisen MM-ottelunsa jo muutama vuosi sitten.

”Se oli aika simppeli juttu. Kyllä Konnaa on seurattu koko kauden alusta asti”, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

Jalonen mietti urheilujohtaja Jere Lehtisen ja muun valmennusryhmän kanssa Kontiolan tilannetta ja he ajattelivat, ettei Kontiola ehkä innostu enää lähtemään kisoihin.

”Kun kunto vaan jatkoi nousemistaan, ja miten Kerho nousi viimeisen 25 pelin aikana ja oli joukkueena top kakkonen tai kolmonen sinä aikana. Se oli aika paljon Konnan ansiota. Olin yhteydessä Konnaan, kun heidän kausi päättyi, eikä tarvinnut yhtään ylipuhua”, Jalonen sanoi.

Kontiola voitti Liigan pistepörssin palattuaan peräti 11 vuoden KHL-kierrokseltaan. Hän näytti olevansa veteraani-iässä edelleen sarjan parhaita pelaajia.

Leijona-fanit muistavat Kontiolan kenties parhaan MM-turnauksen Helsingin ja Tukholman kisoissa 2013. Kontiola ratkoi otteluita ja teki kymmenessä pelissä mahtitehot 8+8.

Edellisen kerran Kontiola pelasi Leijonissa arvoturnausta Pyeongchangin olympialaisissa 2018.

Jalonen sanoi, että Kontiola oli heti valmis lähtemään, kun puhelin soi.

”Pyritään löytämään Konnalle hyvä ruutu. Totta kai se on itse ansaittava. Se, miten hän on pelannut Liigassa, hän on ihan parhaimmillaan pelaajana tällä hetkellä. Uskon, että hän auttaa meitä ja ottaa ison roolin.”

Normaaliolosuhteissa Leijonat olisi aloittanut leirityksen noin kymmenen päivää ennen vappua, mutta nyt yhteisharjoitukset alkavat selvästi toukokuun puolella. Alkuperäiseen kalenteriin olisi kuulunut kuusi treeniottelua, mutta ne ovat pyyhkiytyneet pois.

Leijonat saa kolme valmistavaa ottelua Tšekin-turnauksessa juuri ennen toukokuun puoliväliä (12.–15.5.). Prahasta joukkue suuntaa suoraan Riikaan.

”Hyvä miksaus kokemusta ja nuoruuden intoa. Se on hyvä pohja”, Jalonen sanoi ja vertasi joukkuetta edelliseen MM-turnaukseen, jolloin oli noin 20 ensikertalaista.

Nyt joukkueessa on 12 pelaajaa, jotka ovat edustaneet Suomea aikaisemmin arvoturnauksissa.

”Erittäin luottavaisin mielin ja virtaa täynnä. Normaalia lyhyempi valmistautuminen, mutta pitää vaan entisestään laatua pyrkiä parantamaan”, Jalonen sanoi.

Lehtinen avasi sitä, miksi harjoitusottelut jäävät pelaamatta, vaikka muut maat harjoittelevat jo ja pelaavat otteluita keskenään.

”Meidän koko projektissa on ollut ajatus terveys ja urheilija edellä”, Lehtinen sanoi.