Kansainvälinen hiihtoliitto FIS tiedotti keskiviikkona, että liiton mäkihyppytoimintojen varustekontrolleriksi on nimetty lahtelainen Mika Jukkara, 57. Hän seuraa tehtävässä pestiä pitkään hoitanutta Sepp Gratzeria.

Kilpailujen aikaisesta varustekontrollista vastaava Jukkara kiertää kaikki kauden kilpailut toimien yhdessä mäkihypyn kilpailujohtajan Sandro Pertilen kanssa.

”Rajoja haetaan (välinekehityksessä), yritetään pitää sitä aisoissa”, Jukkara tiivisti toimenkuvaansa.

”Tänä ensimmäisenä talvena yksi tärkeimmistä tehtävistäni on entisestään kehittää varustekontrollia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tärkeää on myös yhteydenpito joukkueisiin ja urheilijoihin. On hyvä pitää mielessä, että varustekontrolli on osa tasapuolisuutta ja myös lajin turvallisuutta.”

Jukkaralla on pitkä kokemus paitsi mäkivälineistä myös kansainvälisistä tehtävistä tuomarina ja teknisenä asiantuntijana. Hän oli kilpailunjohtajana Lahden vuoden 2017 MM-kisojen mäkihypyissä.