HIFK ja Lukko ottivat ensimmäiset kiinnitykset jääkiekon Liigan finaaliin.

Jääkiekko

NHL

Ottawa–Vancouver 6–3 (1–0, 4–2, 1–1). V: Olli Juolevi 0+1, Minnesota–St. Louis 3–4 (1–0, 2–1, 0–3), Montreal–Toronto 1–4 (0–2, 1–1, 0–1), Winnipeg–Edmonton 1–3 (0–1, 1–1, 0–1), E: Mikko Koskinen 29/30 torjuntaa, Las Vegas–Colorado 5–2 (1–1, 2–1, 2–0), Los Angeles–Anaheim 2–3 (0–0, 2–2, 0–1), San Jose–Arizona 4–2 (3–1, 0–1, 1–0).

Liiga

Välierien 1/5 ottelut (finaalipaikka 3 voitolla):

Lukko–Tappara ja. 3–2 (2–0, 0–0, 0–2, 1–0)

Lukko johtaa voitoin 1–0.

HIFK–TPS 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)

HIFK johtaa voitoin 1–0.

Seuraavat ottelut: 30.4. Lukko–Tappara, HIFK–TPS.

Mestis

5/5 loppuottelu (3 voitolla mestariksi):

Ketterä–Hermes 8–3 (3–2, 4–0, 1–1)

Ketterä voitti Mestiksen mestaruuden voitoin 3–2.

Jalkapallo

Kansallinen liiga:

PK-35 Vantaa–HPS 4–0 (2–0)

Honka–PK-35 Helsinki 2–0 (1–0)

Espanjan liiga:

Barcelona–Granada 1–2

Sarjan kärki: 1) Atletico Madrid 33 ottelua/73 pistettä, 2) Real Madrid 33/71, 3) Barcelona 33/71.

Koripallo

NBA

Cleveland–Orlando 104–109, Philadelphia–Atlanta 127–83, Washington–LA Lakers 116–107, Boston–Charlotte 120–111, New York–Chicago 113–94, Miami–San Antonio 116–111, Memphis–Portland 109–130, Denver–New Orleans 114–112, Phoenix–LA Clippers 109–101, Sacramento–Utah 105–154.

Pyöräily

Saint-Imier, Sveitsi: Maantiepyöräilyn miesten etappikilpailu Tour de Romandie:

2. etappi, La Neuveville–Saint-Imier, 165,7 km: 1) Sonny Colbrelli Italia 4.21.42, 2) Patrick Bevin Uusi-Seelanti, 3) Marc Hirschi Sveitsi, 4) Clement Champoussin Ranska, 5) Diego Ulissi Italia, 6) Wilco Kelderman Hollanti kaikilla sama aika,

...48) Jaakko Hänninen Suomi jäljessä 43 sekuntia.

Kokonaiskilpailun tilanne prologin ja 2/5 etapin jälkeen: 1) Rohan Dennis Australia 8.39.48, 2) Bevin –8, 3) Geraint Thomas Britannia –9, 4) Richie Porte Australia s.a., 5) Colbrelli s.a., 6) Hirschi –11,

...55) Hänninen –1.32.

Perjantaina ajetaan 168,7 kilometrin etappi, Estavayer–Estavayer. Kilpailu päättyy sunnuntaina.

Salibandy

Nurmijärvi: Naisten F-liigan 7. loppuottelu (neljällä voitolla mestariksi):

SB-Pro–PSS vl. 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)

PSS:lle seurahistorian ensimmäinen naisten mestaruus voitoin 4–3.

Sulkapallo

Kiova: EM-kilpailut, 3. päivä:

Sekanelinpelin 2. kierrosta: Marcus Ellis/Lauren Smith Englanti (1)–Anton Kaisti Suomi/Alzbeta Basova Tshekki 21–17, 21–18.

Miehet: Kaksinpelin 3. kierrosta: Kalle Koljonen Suomi–Toma Junior Popov Ranska (7) 21–12, 21–17. Koljonen selviytyi puolivälieriin

Brice Leverdez Ranska (6)–Eetu Heino Suomi 21–13, 20–22, 21–16.

Nelinpelin 2. kierrosta: Matthew Clare/Max Flynn Englanti–Anton Monnberg/Jesper Paul Suomi 21–11, 15–21, 21–12.

Rahapelejä

Keno 17/21

Päiväarvonta (29.4.): 8, 12, 15, 19, 27, 30, 35, 38, 41, 45, 48, 49, 51, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 67. Kunkkunumero: 58.

Ilta-arvonta (29.4.): 3, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 32, 34, 41, 49, 51, 64, 65, 67. Kunkkunumero: 67.

Keskiviikko-Jokeri 17/21

Jokerinumero: 4 7 6 1 9 6 4.

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 20 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 6 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Vikinglotto 17/21

Päänumerot (28.4.): 10, 18, 30, 31, 37, 42. Vikingnumero: 1. Plusnumero: 6.

Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 520 154,60 e, 5+1 oikein 11 499,24 e, 5 oikein 852,96 e, 4+1 oikein 55,69 e, 4 oikein 25,54 e, 3+1 oikein 9,45 e, 3 oikein 4,10 e

Tv-urheilua

MTV3

18.00 Hockey Nights Live. 18.25 Liigan Playoffs. 20.15 Liigan Playoffs.

VeikkausTV

13.00 Esports, ESL One CIS Online, Lower Div: HellRaisers–B8. 13.20 Ravit: Solvalla, Ruotsi. 13.32 Ravit: Bollnäs, Ruotsi. 16.00 Esports, ESL One CIS Online, Upper Div: Virtus.pro–Unique. 17.00 Portugalin liiga: Pacos Ferreira–Belenenses. 18.07 Ravit: Jyväskylä, Suomi. 18.15 Ravit: Turku, Suomi. 19.00 Jalkapallon EM-karsinta: Jalkapallon EM-karsinta: Montenegro–Ruotsi. 19.00 Esports, ESL One CIS Online, Upper Div: Gambit–Winstrike. 19.00 Portugalin liiga: V. Guimaraes–Moreirense 19.20 Ravit: Kalmar, Ruotsi. 19.55 Ravit: Jarlsberg, Norja. 21.00 Portugalin liiga: Tondela–Benfica. 21.30 Saksan cup: Werder Bremen–RB Leipzig. 21.45 Jalkapallon EM-karsinta: Färsaaret–Tshekki. 22.00 Ligue 1: Marseille–Strasbourg. 22.00 La Liga: Celta–Levante. 23.00 Islannin liiga: Valur–IA. 23.15 Portugalin liiga: FC Porto–FC Famalicao.

Ruutu

18.00 Ravit: Toto5: Jyväskylä & Toto64: Kalmar. 03.00 NBA: Brooklyn Nets–Portland Trail Blazers. 04.00 NBA: Chicago Bulls–Milwaukee Bucks.

C More Sport

12.00 WTA Tennis: WTA 1000 -turnaus, Madrid. 13.25 Formul 1: vapaat harjoitukset 1. 14.00 PGA Tour Golf. 16.45 Liiga: Lukko–Tappara. 16.55 Formula 1: vapaat harjoitukset 2. 18.00 Ravit. 18.00 Liiga: HIFK–TPS. 20.25 Allsvenskan: Björklöven–Timrå. 20.55 Portugalin Liiga: Tondela–Benfica. 21.00 PGA Tour Golf: Valspar Championship. 21.50 AFC Champions League: Al Hilal–Shabab Al Ahli Dubai. 22.00 La Liga: Celba Vigo–Levante. 23.05 AFC Champions League: Al Duhail–Al Ahli Saudi. 23.10 Portugalin Liiga: FC Porto–Famalico.

Elisa Viihde Sport

21.25 Koripallon Bundesliiga: Bamberg–Ludwigsburg. 22.05 Liga ACB Murcia–Valencia.

Allente

12.00 WTA Tennis. 12.03 Snooker: MM-kisat Sheffield, Iso-Britannia. 13.25 Formula 1: vapaat harjoitukset. 16.00 European Tour: Tenerife Open–2. kierros. 16.18 Snooker: MM-kisat Sheffield, Iso-Britannia. 16.33 Pyöräily: Maailmankiertue Tour of Romandie. 16.55 Formula 1: vapaat harjoitukset. 18.10 Ravit. 18.25 Liiga. 19.25 KHL: TsSKA–Avangard 7:7. 19.55 Koripallon Euroliiga: Zenit–Barcelona 4:5. 20.48 Snooker: MM-kisat Sheffield, Iso-Britannia. 21.00 PGA Tour Golf. 21.50 Valioliiga: Southampton–Leicester. 21.55 Ligue 1: Marseille–Strasbourg. 21.55 Ligue 1: Marseille-Strasbourg. 21.55 Valioliiga: Southampton-Leicester. 23.00 Curling: VM damer. 23.10 Portugalin Liiga. 00.15 Curling: VM damer. 02.00 NFL: Draft 2021: Kierrokset 2–3. 02.05 NHL: Montreal Canadiens–Winnipeg Jets. 02.05 NHL: Montreal Canadiens–Winnipeg Jets.