Bostonissa nähtiin suomalaismaalivahtien kohtaaminen.

Jääkiekon NHL:ssä Pittsburgh Penguins vei jatkoaikavoiton Washington Capitalsista torstain kierroksella. Ottelu päättyi vieraana olleiden Penguinsin hyväksi 5–4.

Penguinsin Kasperi Kapanen teki pelissä kaksi maalia. Hän avasi joukkueensa maalitilin ensimmäisessä erässä ja vei pingviinit 4–3-johtoon kolmannessa erässä laukomalla kiekon etukulmasta maaliin.

Kapasen ensimmäinen, 1–1-tasoitusmaali syntyi aloituserässä, kun suomalainen katkaisi washingtonilaisten syötön ja laukoi kiekon verkkoon.

Ottelun ratkaisi jatkoajalla Pittsburghin Jake Guentzel.

”Hänellä on erinomainen laukaus. Kapanen on hyvä maalintekijä ja hänen vauhtinsa on vaarallinen. Hän pystyy usein pelkästään sillä luomaan paikan itselleen tai ketjukavereilleen”, Pittsburghin valmentaja Mike Sullivan kehui suomalaishyökkääjäänsä NHL:n verkkosivujen mukaan.

Kapanen on joukkueensa kuudenneksi paras pistemies. Hän on tehnyt 35 ottelussa kymmenen maalia ja antanut 16 maalisyöttöä.

Suomalaisten tähdittämä Carolina Hurricanes voitti Detroit Red Wingsin kotonaan lukemin 3–1. Carolinan Teuvo Teräväinen teki pelissä maalin ja sai lisäksi syöttöpisteen. Sebastian Aho oli syöttämässä kahta Carolinan maaleista.

Teräväinen ja Aho olivat syöttämässä pelin toisessa erässä tehtyä avausmaalia. Teräväinen laukoi kolmannessa erässä ottelun viimeisen maalin, jota Aho oli syöttämässä.

NHL:n newyorkilaisjoukkueiden kohtaamisessa Islanders kaatoi Rangersin 4–0. Ottelun avausmaalin teki Islandersin Leo Komarov. Maali oli suomalaisen ensimmäinen tällä kaudella.

Bostonissa nähtiin suomalaisvaalivahtien kohtaaminen, kun vastakkain olivat Boston Bruins ja Buffalo Sabres. Peli päättyi bostonilaisen 5–2-voittoon.

Bruinsin maalia vahtinut Tuukka Rask torjui 29 laukausta 31:stä. Painetta Buffalon päädyssä riitti. Ukko-Pekka Luukkonen pysäytti kiekon 35 kertaa 39 laukauksesta.

Buffalon Arttu Ruotsalainen otti syöttöpisteen ensimmäisessä erässä joukkueensa 1–1-tasoitusmaalista.

New Jersey Devils päihitti Philadelphia Flyersin 5–3. Devilsin Janne Kuokkanen oli syöttämässä joukkueensa toista maalia.