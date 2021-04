Sekä Sagne että Mulumba varattiin CFL:ään kansainvälisten pelaajien varaustilaisuudessa huhtikuun puolivälissä.

Kanadalaisen jalkapallon CFL-liigan Saskatchewan Roughridersiin huhtikuun puolivälissä varattu Sebastien Sagne on allekirjoittanut sopimuksen seuran kanssa.

Sagnen, 27, ja Roughridersin torstaina solmimasta sopimuksesta tiedotti perjantaina Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto (SAJL).

Roughriders varasi laitahyökkääjänä pelaavan Sagnen kansainvälisten pelaajien Global Draft -tilaisuudessa neljännellä kierroksella numerolla 32.

Hamilton Tiger-Catsiin saman tilaisuuden toisella kierroksella numerolla 11 varattu Chris Mulumba solmi oman sopimuksensa vain hetki ennen Sagnea.

Tiger-Cats kertoi 28-vuotiaan puolustuksen linjamiehen sopimuksesta keskiviikkona.

Vantaalainen Mulumba on toinen ja helsinkiläinen Sagne kolmas CFL-sopimuksen saanut suomalainen. Mulumba on Roostersin ja Sagne Wolverinesin kasvatti.

Roostersin kasvatti Kimi Linnainmaa on sekä ensimmäinen suomalainen CFL-sopimuspelaaja että ensimmäinen liigassa pelannut suomalainen.

Linnainmaa pelasi kaudella 2019 Toronto Argonautsissa.

CFL-liigassa pelattava kanadalainen jalkapallo on lajina samankaltainen amerikkalaisen jalkapallon kanssa.

Kanadalaisessa versiossa on kentällä yksi pelaaja enemmän, kenttä on isompi, maalihaarukka sijaitsee maalialueen etureunassa ja yrityksiä eli downeja on kolme.