Kuka oli viime vuoden tehokkain hyökkääjä Englannin Valioliigassa? Liverpoolin Mohamed Salah vai Manchester Cityn Sergio Agüero? Tai kenties Manchester Unitedin Bruno Fernandes?

Ei kukaan heistä. Oikea vastaus on Chelsean Olivier Giroud. Hän teki vuonna 2020 maalin joka 106. minuutti pelaamissaan Valioliigan otteluissa. Agüero tarvitsi 114 minuuttia, Salah 121 minuuttia ja Fernandes 134 minuuttia.

”Minulle on kerrottu, että olen tällä kaudella tehnyt maalin joka 63 minuutti”, Giroud totesi tammikuussa Skysportsin haastattelussa.

Giroud on oikeassa, kun mukaan otetaan muun muassa Mestarien liigan maalit. Hän iski lohkovaiheessa Sevillan verkkoon neljä maalia.

Giroud on tehnyt tällä kaudella Mestarien liigassa kuusi maalia (yksi tämän vuoden puolella): Hän on tehotilaston ylivoimainen ykkönen. Maali on syntynyt joka 43. minuutti. Maalipörssin ykkönen, kymmenen maalin Dortmundin Erling Braut Haaland, on tarvinnut yhteen maaliin 71 minuuttia.

Olivier Giroud poseerasi tyttärensä kanssa MM-pokaali kädessään.­

Kolikon toinen puoli on se, että Giroud’n peliaika on huomattavasti pienempi kuin yleensä otsikoihin nousevien maalitehtailijoiden. Giroud on harvoin avauskokoonpanossa, ja Chelsean uusi manageri Thomas Tuchel on löytänyt hyvin vähän käyttöä Giroud’lle vaihtopelaajanakaan.

Tuchelin aikana Giroud on ollut avauskokoonpanossa viidesti ja neljä kertaa tullut vaihdosta kentälle. Koko ottelun hän on istunut vaihtopenkillä peräti yksitoista kertaa ja kahdesti hän ei ole ollut ollenkaan kokoonpanossa.

Täyttä 90 minuutista Giroud ei ole pelannut kertaakaan Tuchelin aikana. Maaleja on syntynyt kaksi, joten tehotilastokin on kevään aikana merkittävästi heikentynyt.

Miksi Giroud pelaa niin vähän? Merkittävä syy on pelitapa. Giroud ei sovellu erityisen hyvin nopeisiin pystyjuoksuihin, joita varten Chelseassa on Timo Werner, tehottomuuden ruumiillistuma.

Giroud on klassinen yhden kosketuksen maalintekijä: hän päivystää rangaistusalueella ja iskee maalin. Giroud oli vuodenvaihteeseen mennessä tehnyt Chelseassa 37 maalia, joista peräti 31 syntyi yhdellä kosketuksella.

”Suurimman osan aikaa [hyökkäyksissä] olen selkä maalia kohti”, Giroud toteaa.

Kun pallo tulee Giroud’lle, hän yrittää joko itse ratkaista tai jakaa pallon joukkuekavereilleen.

”Yritän olla nopea boksissa [rangaistusalueella] ja viimeistellä niin nopeasti kuin mahdollista. Sitä harjoittelen paljon”, Giroud sanoo.

Giroud’n pelitapa on myös tuottanut muutamia klassikkomaaleja. Kuuluisin on skorpionipotku, jonka hän teki vielä pelatessaan Arsenalissa. Maali syntyi 1. tammikuuta 2017, ja Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) palkitsi Giroud’n maalin kauden 2016–2017 hienoimpana Puskas-palkinnolla.

”Ollakseni rehellinen, en koskaan ole harjoitellut skorpionipotkua”, Giroud tunnusti Skysportsille.

Tuoreempi komea maali syntyi Mestarien liigan neljännesvälierässä Athlético Madridia vastaan. Giroud teki vierasottelun ainoan maalin saksipotkulla.

Kentän ulkopuolella Giroud tunnetaan etenkin kahdesta asiasta. Uskostaan ja seksuaalisen tasa-arvon puolestapuhujana.

”Rukoilen säännöllisesti ja kun joudun tekemään mutkikkaan valinnan, annan sen Kristuksen käsiin. Itse asiassa pääni yläpuolella on onnekas tähti. Kaikki mitä minulle tapahtuu, on bonusta”, Giroud sanoi vuonna 2018 Le Figarolle.

Giroud sanoo olevansa erittäin suvaitsevainen. Vielä pelatessaan Ranskan liigassa Montpellierissä hän poseerasi homoseksuaaleille suunnatun lehden Têtun kannessa ilman paitaa ja tukeakseen Britannian homoseksuaalien yhteisöä hän käytti sateenkaarikengännauhoja jalkapallokengissään.

”Jalkapallomaailmassa on vielä paljon työtä tässä asiassa, lievästi sanottuna”, Giroud totesi Le Figarolle.

”Ymmärrän kaapista ulos tulemisen tuskan ja vaikeuden. Se on todellinen koettelemus, kun on asiaa työstänyt itsensä kanssa vuosia.”

Giroud on myös ulkonäkönsä takia saanut huomiota. Hänet on äänestetty muun muassa Valioliigan ”kuumimmaksi pelaajaksi” ja yksi hänen lempinimistään on ”charmikas hyökkääjä”.

Erikoista on myös se, että Suomessa jalkapallokannattajien keskuudessa Giroud’lla on aivan omat lempinimet: Seksi-Olli ja ”komea”.

Jopa Viaplayn ja V Sportin otteluselostuksissa usein kuulee käytettävän Seksi-Olli-nimitystä. Myös muun muassa Yle, Iltalehti ja MTV ovat nostaneet otsikoihin termin Seksi-Olli.

Olivier Giroud herättää huomiota sekä kentällä että sen ulkopuolella.­

Chelsea–Fulham lauantaina kello 19.30. Viaplay ja V Sport näyttävät ottelun.