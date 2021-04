Antti Pihlakosken mieleen on jäänyt Helsingin Olympiastadionilta ennen kaikkea oma 300 metrin juoksuvoitto vuonna 1973 sekä ja vuoden 2005 MM-kisojen isännöinti.­

Antti Pihlakoski on entinen maileri, jolle kertyy vuosi vuodelta enemmän keskeisiä luottamustehtäviä kansainvälisessä yleisurheilussa Sebastian Coen luottomiehenä. Sunnuntaina hän täyttää 60 vuotta. ”Natsoja on tullut koko ajan lisää.”

”Kävi käsky”, urheiluvaikuttaja Antti Pihlakoski vastaa puhelimeen Kustavista kesken ikkunoiden pesun.

Ikkunat on hyvä pitää puhtaana, sillä Kustavin saaristolaistalosta on tullut pandemian takia pysyvä asuinpaikka Pihlakoskelle ja ”käskynantajalle”, hänen psykiatrivaimolleen Vappu Pihlakoskelle. Pääkaupunkiseudun tukikohdassa Espoossa käydään enää vain satunnaisesti.

”Käytännössä olen ollut täällä koko korona-ajan. Olemme virallisesti kustavilaisia”, sanoo Antti Pihlakoski, joka viettää Kustavissa myös 60-vuotissyntymäpäiväänsä sunnuntaina 2. toukokuuta.

”Juhlia ei voi pitää. Synttäripäivänä minua voi olla vaikea tavoittaa. Aion olla merellä kalassa.”

Toistaiseksi tämän kevään isoin saalis on 8,1-kiloinen meritaimen.

Saaristossa riittää muutenkin paljon puuhaa. Ikkunanpesun jälkeen vuorossa on terassityömaa.

” ”Lahjonta on erittäin tuomittavaa kaikissa muodoissa.”

Urheiluvaikuttaja Antti Pihlakoski 11-vuotiaan Tove-koiran Kustavissa.­

Pihlakoski on tällä hetkellä yksi vaikutusvaltaisimmista suomalaisista kansainvälisissä urheilujärjestöissä. Hän istuu Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) hallituksessa ja johtaa siellä kahta merkittävää komiteaa.

Tuorein nimitys on huhtikuulta, kun Pihlakoski valittiin MM-kisojen hakukaupunkien arviointiryhmän puheenjohtajaksi. Ryhmän kaksi muuta jäsentä Nawal El Moutawakel ja Ximena Restrepo ovat entisiä huippu-urheilijoita.

El Moutawakel voitti vuonna 1984 olympiakultaa 400 metrin aitajuoksussa ensimmäisenä marokkolaisena. Hän on myös ensimmäinen naispuolinen afrikkalainen islaminuskoinen olympiavoittaja, poliitikko ja Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) jäsen.

Restrepo juoksi olympiapronssia 400 metrillä Barcelonassa vuonna 1992. Se oli Kolumbian ensimmäinen olympiamitali yleisurheilussa. Vuonna 2019 Restrepo valittiin WA:n varapuheenjohtajaksi.

Ryhmän seuraavana isona työnä on pohjustaa vuoden 2025 MM-kisojen valintaa.

Kisoja hakee neljä kaupunkia: Singapore, Nairobi ja vielä nimeämättömät kaupungit Japanista ja Puolasta. Puola on tällä hetkellä aktiivisin eurooppalainen maa hakemaan yleisurheilun arvokisoja.

”Tämä on ehkä urani kansainvälisesti vaikutusvaltaisin komennus”, Pihlakoski sanoo.

” ”Visioni on, että mestaruuksista kilpaillaan samassa yhteydessä eri ikäryhmissä.”

Antti Pihlakoski täyttää 60 vuotta 2. toukokuuta. Taustalla Helsingin Olympiastadionin torni.­

Entisen puheenjohtajansa Lamine Diackin aikana MM-kisojen hakuprosessiin saattoi liittyä monenlaisia houkutuksia. Diackin seuraaja Sebastian Coe puhdisti liiton korruptiosta.

”Lahjonta on erittäin tuomittavaa kaikissa muodoissa, mutta itse valintaprosessi on mielenkiintoinen. Vaatimuksissa pohditaan hakijoiden kohdalla yli 500:aa kysymystä, myös ihmisoikeuksia”, Pihlakoski kertoo.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto sai paljon arvostelua, kun se myönsi vuoden 2019 MM-kisat Dohaan Qatariin. Öljyvaltio jätti hakemuksensa yhteydessä tarjouksen, josta liitto ei voinut kieltäytyä: 30 miljoonan dollarin sponsorisopimuksen.

”Se oli taloudellisesti erittäin hyvä tarjous. Siinä mielessä päätös oli varmasti perusteltu. Miten paljon ihmisoikeudet olivat silloin esillä? Sitä en tiedä”, Pihlakoski sanoo.

Coe valittiin puheenjohtajaksi ja Pihlakoski hallitukseen vasta myöhemmin.

”Diackin aika oli aikamoista suhmurointia. Varsinkin hänen poikansa [Papa Massata Diack] oli todella härski, paljon pahempi kuin isänsä”, Pihlakoski kertoi HS:n haastattelussa syyskuussa 2019.

Coe on antanut suomalaiselle paljon vastuuta kansainvälisessä liitossa. Pihlakoski johtaa myös WA:n tapahtuma- ja kilpailustrategiatyöryhmää (Event and Competition).

Tuon työn konkreettisin tulos on uusi tapahtumaformaatti nimeltään World Road Racing Championships, jossa yhdessä isäntäkaupungissa kilpaillaan viikon ajan mailin, 5 000 metrin ja puolimaratonin maailmanmestaruuksista.

Kullakin matkalla on myös harrasteliikkujien massalähdöt.

”Visioni on, että mestaruuksista kilpaillaan samassa yhteydessä eri ikäryhmissä.”

Konkreettinen askel tähän suuntaan otetaan jo ensi vuonna maastojuoksun MM-kisoissa Bathurstissa Australiassa, jossa kisataan samaan aikaan myös Maailman aikuisurheiluliiton (WMA) eli veteraaniurheilijoiden mestaruuksista.

Pihlakoski istuu myös WMA:n ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksissa.

”Taidan olla maailman ensimmäinen, joka on samaan aikaan Kansainvälisen yleisurheiluliiton, Euroopan yleisurheiluliiton ja Maailman aikuisurheiluliiton hallituksissa. Harrasteliikunnalla on iso osa näissä kaikissa.”

” ”Elämäni missioksi on muodostunut edistää urheilun ja liikunnan avulla hyvinvointia ja mikäli mahdollista parantaa maailmaa.”

Elokuussa 2009 Antti Pihlakoski kukitti MM-kisoista Berliinistä palanneet keihäänheittäjät Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen.­

Pihlakoski on jäsenenä myös dopingasioita valvovassa lautakunnassa, jonka yksi keskeinen tehtävä on arvioida venäläisten yleisurheilijoiden edustuskelpoisuutta.

Ensi kesän olympialaisissa Tokiossa Venäjä kärsii edelleen dopingrangaistustaan. Venäläisurheilijat eivät saa käyttää Venäjän tunnuksia vaan kilpailevat puolueettomalla ANA-tunnuksella (Authorised Neutral Athletes).

Kaikkiaan Pihlakoski on ollut urallaan mukana yli 30 luottamustoimessa.

”Elämäni missioksi on muodostunut edistää urheilun ja liikunnan avulla hyvinvointia ja mikäli mahdollista parantaa maailmaa. Parhaiten näihin vaikutetaan aktiivisella otteella olennaisissa elimissä.”

Tämä on yksi syy, miksi Pihlakoski on mukana kenialaisen Tegla Loroupen rauhansäätiössä. Loroupe on puolimaratonien entinen maailmanennätysnainen.

Vuonna 2012 Pihlakoski sai kylmää vettä niskaansa, kun hänen vetämänsä yleisurheilun EM-kisat Helsingissä toivat miljoonatappion. Se harmittaa yhä Pihlakoskea, vaikka muista hänen vastuullaan olleista tapahtumista on tullut voittoa.

”1,4 miljoonan euron tappio oli seurausta parhaiden venäläisten poisjäännistä, minkä takia kisat saivat B-luokan leiman. Nyt tiedämme venäläisten oikean syyn poisjäännille: doping.”

Verottaja sai EM-kisoista veroina yli kymmenen miljoonaa euroa. Tappion maksoi Yleisurheilun tukisäätiö, ei Suomen Urheiluliitto.

EM-kisojen tappiolla ei ollut käytännössä merkitystä Urheiluliiton normaaliin toimintaan, mutta sitä oli Pihlakosken mukaan helppo käyttää syynä, kun liiton sopimustulot alkoivat pudota ja kuluja jouduttiin leikkaamaan.

Pihlakoski ja Sebastian Coe ovat molemmat entisiä mailereita. Se selittää osaltaan hyvää kemiaa. Pihlakoski on jääkiekkokielellä ilmaisuna luottopakki Coen joukkueessa.

”Coe taitaa jollain tavalla luottaa meikäläisen kokemukseen. Natsoja on tullut koko ajan lisää. On hienoa olla paalupaikalla kahdessa komiteassa.”

Juoksijana Coe voitti kaksi kultaa 1 500 metrillä vuosina 1980 ja 1984. Samoissa kisoissa Moskovassa ja Los Angelesissa hän oli hopealla 800 metrillä.

”Minulla puolestaan on takana loistava tulevaisuus urheilijana”, naurahtaa Pihlakoski, joka piti 34 vuotta hallussaan 16-vuotiaiden Suomen ennätystä 800 metrillä (1.53,2).

” ”Ihmeellinen juttu, miten kummasti jalka alkaa vipattaa.”

Tämän jutun kuvitusta varten Pihlakoski kuvattiin Helsingin Olympiastadionilla, jossa hän kävi ensi kertaa sen jälkeen, kun stadion oli entisöity ja rakennettu osin uudestaan.

”Ihmeellinen juttu, miten kummasti jalka alkaa vipattaa”, Pihlakoski sanoi otettuaan radalla juoksuaskeleita.

Olympiastadionilta mieleen on erityisesti jäänyt kaksi tapahtumaa. Vuonna 1973 hän voitti siellä 300 metrin juoksun ikäkausihuipentumassa.

Elokuussa 2005 hän johti 3 000 hengen MM-kisaorganisaatiota, kun Stadionilta jouduttiin ukkosmyrskyn ja poikkeuksellisen rankkasateen takia katkaisemaan sähköt kesken MM-kisaillan.

”Se on ollut mieleenpainuvin päiväni urheilujohtajana.”