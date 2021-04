Samooja pelasi perjantain kierroksen viisi lyöntiä alle kentän ihannetuloksen.

Golfin Euroopan-kiertueelle viime viikolla palannut Kalle Samooja jatkaa Teneriffalla pelattavan Tenerife Openin kärkikahinoissa.

”Toivottavasti tämä oli viikon nihkein kierros. Kovaa täytyy painaa vaan”, Samooja sanoi tiedotteessaan.

Suomalainen jakaa toisen kisapäivän jälkeen kolmatta sijaa yhteistuloksella –12. Kisan kärjessä on saksalainen Nicolai von Dellingshausen tuloksellaan –16.

Myös Teneriffalla pelattava kilpailu kuuluu Euroopan-kiertueeseen.

Samooja avasi vappuaaton kierroksen lyömällä avausväylällä eaglen.

”Tänään lähdettiin rivakasti liikkeelle. Ykkösellä chippi pussiin, perään hyvä up and down ja pari hyvää puttia”, Samooja kertasi.

”Vauhti tyssäsi vähän kasin bogiin. Ysistä eteenpäin jäi iso nippu paikkoja käyttämättä.”

Sami Välimäki ja Tapio Pulkkanen jakavat kahden kierroksen jälkeen sijaa 48 (–5). Mikko Korhonen on jaetulla 65. sijalla (–4) ja Janne Kaske jaetulla 129. sijalla (+3).