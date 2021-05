Trusova palaa Eteri Tutberidzen valmennukseen.

Taitoluistelun MM-kisoissa maaliskuussa pronssia ottaneen Aleksandra Trusovan, 16, valmentaja vaihtuu jälleen. Valmennuksesta vastannut Jevgeni Pljuštšenko ilmoitti pitkässä viestissään Instagramissa, että ”yhteisestä halusta” yhteistyö päättyy 1. toukokuuta eli tänään lauantaina.

Trusova siirtyi Pljuštšenkon valmennusryhmään vain vuosi sitten Eteri Tutberidzen ryhmästä.

”Sopimuksemme mukaan emme paljasta eromme syitä. Ehkä niin teemme vuosien jälkeen, mutta emme missään tapauksessa nyt. Pysymme toki ystävinä”, Pljuštšenko kirjoittaa.

Trusova on palaamassa Tutberidzen valmennukseen, kertoo Sport-Express.ru. Kolminkertainen olympiavoittaja Irina Rodnina sanoo Sport-Express.ru:lle, että jatkuvat lähdöt ja paluut ovat ärsyttäviä. Rodninalla on oma arvauksensa lähdön taustoista.

”Pelkään, että useammin nämä siirtymiset liittyvät vanhempien tavoitteiden tyydyttämiseen tai tyytymättömyyteen. Luultavasti 16-vuotias ei tee tällaista ratkaisua keskustelematta vanhempiensa kanssa.”

Trusova on tullut tunnetuksi useista neloishypyistään. Sport-Express jopa arvelee, että eron taustalla voi olla ajatukset neloishyppyjen määrästä vapaaohjelmassa. Trusova on tehnyt neljä neloishyppyä, mutta hän on harjoituksissa tehnyt viisi eri neloishyppyä.