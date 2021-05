Tullessaan 15-vuotiaana Nuorisokoti Tunkkiin Mika ei ymmärtänyt, miksi hänet huostaanotettiin. Pian omilleen muuttava nuori on nyt äärimmäisen tyytyväinen, että päihdekierre katkaistiin.­

Kaverien luona majaillut Mika otettiin huostaan 15-vuotiaana. Aluksi hän karkaili nuorisokodista, mutta urheilun avulla elämään on tullut rutiineja ja tavoitteita: ”Haluan keskittyä siihen, mikä tuo elämääni positiivista ja hyvää.”

Vuosi sitten nousi pelkkä tanko, nyt penkkitulos on sata kiloa. Maastavedossa ja takakyykyssä lähtöpaino oli 40 kiloa, nyt 17-vuotias Mika vetää 200 ja kyykkää 177 kiloa.

Voima on ollut yksi tavoite, mutta tärkeintä on, että elämässä ylipäänsä on tavoitteita. Aiemmin säännöllistä oli lähinnä päihteiden käyttö, nyt rutiinit pyörivät treenien ympärillä.