Carolina otti jatkoaikavoiton Columbuksesta, joka pelasi ilman Lainetta.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov lihotti pistetiliään, kun joukkue otti tiukan 5–4-vierasvoiton Chicago Blackhawksista.

Barkov teki joukkueensa kolmannen maalin ja syötti neljännen, mikä nostaa suomalaistähden kauden tehoiksi 25+29=54. Lukema pitää Barkovin vielä suomalaisten pistepörssiä johtavan Colorado Avalanchen Mikko Rantasen takana.

Rantanen teki niin ikään maalin ja syötön Coloradon voittaessa San Jose Sharksin 4–3. Rantasen kauden pistesaldo nousi lukemiin 28+29=57.

Chicagon maalilla Kevin Lankinen joutui Floridan edessä varsinaiseen tulitukseen. Hän torjui 37 laukausta 42:sta.

Kolmannen erän alussa Florida sai verkkoon kaksi maalia ensimmäisellä peliminuutilla ja meni 5–2-johtoon. Chicago onnistui kavennuksessa vielä pelin viimeisellä minuutilla, mutta ei päässyt enää Floridan rinnalle.

Liigan kärkisijoilla loistava Carolina Hurricanes otti vähämaalisessa pelissä 2–1-jatkoaikavoiton Columbus Blue Jacketsista.

Suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen laukoi Carolinan ainoan varsinaisen peliajan maalin ensimmäisen erän lopulla. Syöttäjänä oli ketjukaveri Sebastian Aho.

Päävammasta toipunut Teräväinen palasi vasta tällä viikolla peleihin 25 ottelun tauolta. Hän teki edellisessä ottelussaan tehot 1+1 ja nosti nyt kauden maalisaldonsa neljään.

Ottelun ratkaisi Carolinalle Dougie Hamilton, kun jatkoaikaa oli pelattu runsaat neljä minuuttia.

Columbuksen suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli sivussa joukkueen kauden viimeisestä vierasottelusta. Muun muassa TSN-kanava kertoi, että Laine oli sivussa sairastumisen takia.

Laine, 23, on tehnyt Columbukselle 10 maalia 41 ottelussaan seuran riveissä tällä kaudella. Seitsemässä viime pelissään Laine on jäänyt maaleitta, ja maalisyöttöjäkin on vain yksi.

Janne Kuokkanen teki yhden New Jersey Devilsin maaleista, kun joukkue taivutti Philadelphia Flyersin tahtoonsa luvuin 4–1. Flyers sai kotijäällään aikaan kavennuksen vasta aivan kolmannen erän lopulla.

Kuokkasen 2–0-maali syntyi, kun toista erää oli kulunut vajaa minuutti. Kuokkanen laukoi kauden seitsemännen maalinsa suoraan syötöstä.

Devils ja Flyers ovat kohdanneet noin viikon sisällä neljä kertaa. Devils voitti otteluista kolme viimeisintä.