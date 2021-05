Formula ykkösten kauden kolmas osakilpailu ajetaan Portimāon radalla.

HS seuraa kello 17 alkavaa kilpailua hetki hetkeltä. Seuranta alkaa tulografiikan jälkeen.

Lauantain aika-ajoissa Mercedes-tallin Valtteri Bottas otti paalupaikan 0,007 sekunnin erolla tallikaveriinsa Lewis Hamiltoniin. Kolmas ruutu meni Redbull-tallin Max Verstappenille.

Paalupaikka on Bottakselle kauden ensimmäinen.

Ennen Portugalin kisaa MM-sarjan johdossa on Hamilton, 44 pistettä. Verstappen on vain pisteen päässä. Bottas on viides 28 pistettä Hamiltonin perässä.

Alfa Romeo -tallin Kimi Räikkönen oli aika-ajojen 15:s. Viime vuonna Portugalin osakilpailun lähdössä Räikkönen teki lukuisia ohituksia.