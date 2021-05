Manchester Unitedin kannattajia on protestoimassa seuran omistajaa, Glazerin perhettä, vastaan joukkueen stadionilla Old Traffordilla. Osa kannattajista tunkeutui myös sunnuntaina kentälle, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sunnuntaina kello 18.30 alkaen Suomen aikaa pitäisi pelata Unitedin ja Liverpoolin välinen Valioliigan ottelu, mutta The Guardianin mukaan ottelun alkaminen siirtyy, joskin uusi alkamisaika ei ole lehden mukaan vielä tiedossa. Ottelun peruminen on myös lehden mukaan mahdollista.

The Guardianin mukaan joukkueen bussin lähtöä kohti stadionia on lykätty. Joukkue on koolla Lowry-hotellissa Manchesterin keskustassa.

Ottelulla on iso merkitys Valioliigan mestaruuden kannalta: jos United häviää, Manchester City varmistaa mestaruuden.

The Guardianin mukaan on epäselvää, miksi kannattajia ryntäsi stadionille.

Protestit Glazerien omistusta vastaan alkoivat, kun United oli menossa mukaan suunniteltuun Euroopan Superliigaan. Sittemmin hanke peruuntui.

Reilu viikko sitten Unitedin kannattajia tunkeutui seuran harjoituskeskukseen.

Glazerit ostivat Manchester Unitedin vuonna 2005 noin miljardilla eurolla.

Iso joukko Manchester Unitedin faneja kokoontui Old Traffordin ulkopuolelle ennen sunnuntain ottelua.­

Osa faneista tunkeutui väkisin sisään stadionille.­