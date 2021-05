Saarela teki uransa ensimmäisen liigamaalin Tapparaa vastaan - nyt hän kuritti Tapparaa välierässä.

Tappara–Lukko 1–4, voitot 1–2

Lukon Aleksi Saarela teki voittomaalin, kun Lukko voitti sunnuntaina Tapparan 4–1 jääkiekon Liigan välieräsarjassa. Lukko johtaa sarjaa voitoin 2–1 ja voi varmistaa finaalipaikan maanantaina Tampereella.

”Kolmas voitto tarvitaan, tämä ei riitä vielä mihinkään”, Saarela tiivisti.

Lukon edellinen voitto pudotuspeleissä Tapparasta Tampereen Hakametsässä nähtiin huhtikuussa 2015. Silloisesta joukkueesta mukana ovat vielä Toni Koivisto ja Oskari Setänen, joista Koivisto oli nyt 13. hyökkääjä ja Setänen varamaalivahti.

”Toni on minulle isähahmo, loistava persoona. Myönnän, etten tiennyt tuota, elämme tässä hetkessä”, Saarela kehui Lukko-ikonia.

Lukko oli vaihtanut kolmen ketjun kokoonpanon perjantaista, ja muutokset toimivat. Joukkueen kaksi kärkiketjua jäivät Raumalla maaleitta, mutta nyt ketjut tekivät kolme maalia ja olivat kaikissa maaleissa mukana.

”Kauden aikana on pelattu varmaan kaikilla kokoonpanoilla, on sama kenen kanssa pelataan. Se on vahvuutemme”, Saarela vakuutti.

Koronasta toipuva päävalmentaja Pekka Virta veti vaihtoaitiossa joukkueen aikalisän päätöserässä, mutta pelin hän näki katsomosta.

”Emme hämmästyneet, kun Peksi piipahti aitiossa. Hän sanoi vain, että pelataan normaalisti”, Saarela sanoi.

Saarela teki ensimmäisen liigamaalinsa avausottelussaan Tapparaa vastaan helmikuussa 2013 vain 16-vuotiaana. Hän pelasi keväällä 2015 kaksi pudotuspeliä Ässissä. Ne olivat edelliset Liigassa ennen tätä kevättä.