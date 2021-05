HIFK:n päävalmentaja Joaquín Gómez pitää Huuhkajat-legenda Antti Niemeä syypäänä siihen, että hän päätyi Suomeen. Suomessa hän sai viimein haluamansa: päävalmentajatehtävän jalkapallon pääsarjassa.

Kymmenen vuotta sitten HIFK:n päävalmentaja Joaquín Gómez teki hypyn tuntemattomaan. Hän muutti 24-vuotiaana silloisen tyttöystävänsä, nykyisen vaimonsa Beatrezin kanssa Madridista Englantiin siinä toivossa, että saisi töitä jalkapallovalmentajana.

”Emme voineet hävitä siinä mitään”, Joaquín Gómez kertoo tarinaansa Töölössä Hesperian esplanadilla, lähellä työnantajansa Veikkausliiga-seura HIFK:n toimistoa.

Muutto Madridista Englantiin oli lähes kielitaidottomalta ummikolta rohkea päätös. Ratkaisu vei Gómezin ensin tarjoilijaksi etelärannikon kaupungin Brightonin kahviloihin ja ravintoloihin, mutta lopulta hän pääsi kovalla työllä ja tuurilla etenemään valmennustöihin aina Englannin Mestaruussarjaan asti – ja myöhemmin suomalaisten jalkapallolegendojen avulla Suomeen ja työhön, jota hän oli havitellut vuosikausia.

Espanjassa Gómez pelasi jalkapalloa puoliammattilaisena. Hän tajusi kuitenkin pian, että hänen kykynsä ja ominaisuutensa eivät riittäisi jalkapalloammattilaisen uraan. Siksi hän päätti yrittää päästä huipulle valmentajana.

Vaikka hän suoritti kaikki mahdolliset valmentajatutkinnot Espanjassa ja urheiluvalmennuksen maisteritutkinnon, pysyivät ovet hyviin valmennustöihin tiukasti kiinni.

Ennen muuttoa Englantiin hän oli valmentanut alle 18-vuotiaiden joukkuetta ja ollut apuvalmentajana viidennen sarjatason joukkueessa ja ajatteli silloin, ettei koskaan saisi Espanjasta työtä, johon hänellä oli valmiudet.

”Olimme aina halunneet oppia englantia. Englantilainen jalkapallo oli aina kiehtonut minua. Ajattelimme, että yritämme oppia kielen ja voimme kuitenkin palata Espanjaan, jossa meillä olisi edelleen samat mahdollisuudet jäljellä. Olen iloinen, että olimme riittävän rohkeita ja päätimme muuttaa. Ei se helppoa ollut.”

” ”Pelasin sunnuntailiigassa, jossa opin jalkapallosanastoa ja koin kovia kolhuja.”

Espanjalaisvalmentaja Joaquín Gomez valmensi erilaisissa tehtävissä Englannissa kymmenen vuotta ennen kuin pääsi uransa ensimmäiseen päävalmentajatehtävään Suomessa.­

Gómezilla ja hänen tyttöystävällään Beatrezilla oli kummallakin pari tuhatta euroa säästöjä mukanaan, kun he saapuivat Brightoniin. He muuttivat pieneen asuntoon, jossa kylpyhuone jaettiin muiden asuntojen kanssa. He kävivät kielikoulua, ja rahat hupenivat pian.

Ilman hanttihommia kieliopintojen jatkaminen ei olisi ollut mahdollista. Gómez työskenteli kahviloissa ja ravintoloissa ja keräsi laseja yökerhoissa.

Vuoden päästä Gómezista ja hänen italialaisesta ystävästään tehtiin kahvilan vuoropäälliköitä. Hän sai vähän lisää palkkaa ja vapautta valita työaikansa.

”Siinä vaiheessa yritin kaikkea. Pelasin sunnuntailiigassa, jossa opin jalkapallosanastoa ja koin kovia kolhuja. Ne taklaukset olivat aivan uskomattomia. Aloin valmentaa ilmaiseksi ja rupesin hakemaan valmennustöitä.”

Valioliiga-seura Brighton Hove & Albionilla on hyväntekeväisyysorganisaatio Albion In The Community, joka järjestää jalkapallotoimintaa lähialueen lapsille ja niille pelaajille, jotka eivät ole tarpeeksi hyviä Brightonin akatemiaan. Gómez pääsi vetämään Albionin junioreiden harjoitukset, minkä jälkeen muut valmentajat kiinnostuivat hänestä.

Valmennuspäällikkö ei kuitenkaan aikonut ensin antaa työtä espanjalaiselle, mutta muiden valmentajien vakuuttelut auttoivat.

”He antoivat minulle alle 7-vuotiaiden joukkueen valmennettavaksi. Se oli ensimmäinen osa-aikainen valmennustyöni Englannissa. Sain siitä muutaman sata euroa kuussa ja pääsin samalla sisään organisaatioon. Parasta oli, että lapset eivät väheksyneet kielitaitoani vaan auttoivat minua tarvittaessa sanojen löytämisessä.”

Kun jalka oli oven välissä, aukesi ovi pian apposen auki.

Gómez lopetti työnsä kahvilassa ja pääsi valmentamaan tyttöjen ja naisten joukkueissa. Naisten jalkapallotoiminnan johtaja soitti Gómezille ja sanoi haluavansa tavata hänet seuraavana päivänä. Oli avautumassa työ, johon Gómezin haluttiin hakevan.

”Espanja oli pelaamassa illalla MM-kisoissa, ja ajattelin, että en voi juhlia liikaa, jos Espanja voittaa. Hakuprosessit ovat todella perusteellisia englantilaisseuroissa. Sain työn, joka oli ensimmäinen kokopäiväinen valmennustyö kahden vuoden jälkeen.”

Kesällä 2012 Gómez pääsi Albion In The Communityn naisten jalkapallon johtajaksi, valmensi alle 15-vuotiaiden joukkuetta ja vastasi myös 12-14-vuotiaiden valmennuksesta.

Gómez kertoo, miten täysipäiväisiä pelaajia hänen valmentamansa tyttöjoukkueen pelaajat olivat. Maanantai-iltaisin oli ensimmäinen harjoitus. Tiistaisin ja keskiviikkoisin pelaajat olivat koko päivän seurassa. Torstaisin ja perjantaisin oli vapaata. Lauantaina oli harjoituspäivä ja sunnuntaina peli.

”Minulle se oli unelmatyö.”

” ”Nautin työskentelystä Samin kanssa. Hän on yksi parhaimmista ihmisistä, joita olen tavannut jalkapallossa.”

HIFK:n päävalmentajaa Joaquín Gómezia, 34, luonnehditaan analyyttiseksi ja kovaksi työntekijäksi.­

Puoli vuotta myöhemmin Gómez sai ensimmäisen työtehtävänsä Brightonin edustusjoukkueessa, kun hän toimi tulkkina Brightonin solmittua sopimuksen argentiinalaishyökkääjä Leonardo Ulloan kanssa. Puoli vuotta myöhemmin hänellä kävi todellinen tuuri. Gómez oli lomalla Espanjassa, kun seuran rekrytointipäällikkö soitti ja kysyi, voisiko Gómez ottaa ensimmäisen lennon Englantiin.

”Kysyin miksi. Hän kertoi, että Oscar Garcia [entinen FC Barcelonan pelaaja] on edustusjoukkueen uusi päävalmentaja. Garcian valmennusryhmä ei pääsisi heti paikalle. Minua pyydettiin auttamaan Garciaa parin ensimmäisen harjoitusviikon aikana. Sanoin, että tietenkin autan.”

Gómez tuli toimeen Garcian kanssa, joka kysyi muutaman viikon jälkeen, voisiko espanjalainen jatkaa hänen valmennusryhmässään. Kausi meni hyvin, ja Brighton pääsi aina nousukarsintaan asti taistelemaan paikasta Valioliigassa. Nousua ei tullut, ja Garcia siirtyi muualle. Gómez oli siirtymässä takaisin akatemiaan.

Kun Sami Hyypiästä tuli Brightonin päävalmentaja, pääsi Gómez jälleen auttamaan, kun valmennusryhmässä oli vajausta. Garcian apulaismanageri Nathan Jones jatkoi tehtävässään, ja Gómez pääsi valmentajaksi ryhmään. Maalivahtivalmentajaksi tuli Antti Niemi, josta tuli tärkeä henkilö Gómezin uralla.

”Hän on syypää siihen, että olen Suomessa.”

”Parin ensimmäisen viikon jälkeen Sami kysyi, haluaisinko jatkaa ykkösjoukkueessa. Nautin työskentelystä Samin kanssa. Hän on yksi parhaimmista ihmisistä, joita olen tavannut jalkapallossa.”

Brighton hallitsi otteluita, mutta ei pystynyt tekemään maaleja. Leicesteriin siirtyneen Ulloan jättämää aukkoa ei ollut täytetty. Gómezin mukaan oli surkea hetki, kun Hyypiä päätti lähteä Brightonista joulukuussa 2014.

Gómezin ura jatkui otteluanalyytikkona Derbyssa, sitten Kakkosliigan Lutonissa Nathan Jonesin apuvalmentajana, samoin kuin Stokessa.

Keväällä 2019 Antti Niemi soitti Gómezille ja kertoi, että Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue tarvitsi apua valmennukseen. Alle 21-vuotiaiden päävalmentaja Juha Malinen kutsui Gómezin leirille Espanjaan, ja siitä alkoi yhteistyö.

Käännekohta tuli marraskuussa 2019, kun Nathan Jones ja Gómez saivat potkut Stokesta.

”Silloin päätin, että minun pitäisi irrottautua Jonesista ja etsiä päävalmentajan töitä jostain. Mitään ei tapahtunut. Hyvä ystäväni Espanjassa sai hyvän työn kolmannella sarjatasolla. Hän pyysi minua auttamaan. Tunsin itseni kuin muukalaiseksi kotimaassani. Se oli outo tunne.”

Seinäjoen Jalkapallokerhon päävalmentaja Jani Honkavaara tarvitsi oikeaan aikaan apuvalmentajaa. Myös Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue oli vetovoimatekijä, kun Gómez päätti muuttaa Suomeen.

”Puhuin myös Antti Niemen ja Juha Malisen kanssa siitä, että Suomi voisi olla minulle hyvä väylä päästä päävalmentajaksi. Ajattelin sitten, että voin mennä kaudeksi SJK:hon ja opin tuntemaan liigan ja paremmin pelaajia ja valmentajia Suomesta. Jos tätä HIFK:n työtä ei olisi tullut, olisin lähtenyt Suomesta.”

Jani Honkavaaran mukaan Gómez on todella hyvä valmentaja ja äärimmäisen hyvä kenttävalmentaja. Honkavaaran mukaan jo viime syksynä kävi selväksi, että Gómez haluaa eteenpäin ja päävalmentajaksi.

Honkavaara kuvaa Gómezia analyyttiseksi ja kovaksi työntekijäksi.

”Hän pystyy olemaan kova auktoriteetti. Siinä ehkä näkyy, että hän on tehnyt kovien englantilaisvalmentajien kanssa töitä. Hänenkin pitää maksaa oppirahat vielä. Tämä on kuitenkin hänelle ensimmäinen päävalmentajavuosi”, Honkavaara sanoo.

” ”Minulle he ovat parhaimpia. Meidän pitää varmistaa, että he nauttivat jalkapallosta ja elämästä.”

HIFK:n pelaajia harjoituksissa Bolt-areenalla pari päivää ennen HIFK:n liigakauden avausta.­

HIFK:ssa Gómez haluaa rakentaa uutta identiteettiä seuralle. Jotain sellaista, joka jää elämään senkin jälkeen, kun hän joskus lähtee seurasta.

”Se on parasta, mitä pelaaja, valmentaja tai jalkapallojohtaja voi tehdä. Sinä päivänä, kun lähdet seurasta, jätät jotain jälkeesi.”

Gómez puhui HIFK:ssa viiden pelaajan kanssa ennen kuin allekirjoitti työsopimuksensa. Hän tapasi Hannu Patrosen ja Jukka Halmeen. Pelaajat kertoivat, että heillä on kova halu tehdä töitä hyvässä ympäristössä. Kun kokeneet pelaajat sanoivat haluavansa oppia, ajatteli Gómez, että pestistä voisi tulla hyvä juttu.

Jukka Halme sai tapaamisessa positiivisen ensivaikutelman päävalmentajasta.

”Hän sanoi, että toiminta muuttuu ammattimaisemmaksi. Vaikka olenkin 35-vuotias, haluan edelleen olla ympäristössä, jossa voin kehittyä. Toiminta on ehdottomasti mennyt ammattimaisempaan suuntaa. Joukkue tietää tasan tarkkaan, mitä pitää tehdä. Meidän pitää vain mennä nauttimaan kentälle”, Halme sanoo.

HIFK:n resurssit pelaajarekrytoinnissa eivät ole lainkaan samaa luokkaa kuin kärkiseuroilla. Gómez toteaa, että hänen joukkueensa pitääkin tehdä kovemmin töitä kuin muut.

”Emme voi luvata pelaajille paljon rahaa. Mutta sen voin luvata, että he ovat parempia pelaajia kauden jälkeen.”

”Minulle he ovat parhaimpia. Meidän pitää varmistaa, että he nauttivat jalkapallosta ja elämästä. Olemme onnekkaita, että saamme tehdä työtä jalkapallon parissa.”

”Tiesin, että rakastaisin päävalmentajana työskentelemistä, mutta rakastan sitä vielä enemmän kuin pystyin kuvittelemaankaan.”

Kulttuurišokki Rovaniemellä

Joaquín Gómez kertoo kokeneensa pienen šokin nähdessään Rovaniemellä Veikkausliigan ottelun ensimmäisen kerran.

”Olin juuri ollut Stoken kanssa vieraspelissä Birminghamissa. Menin katsomaan RoPS–HJK-ottelua. Se oli šokki monella tapaa.”

”Juha Malinen haki minut lentokentältä. Söimme poroa lounaaksi ennen peliä.”

”Näin heti, että joukkueet yrittivät toteuttaa taktiikoita. Joukkueilla oli taktisia kuvioita ja pelissä taktista syvyyttä.”

”Intensiteettiä ei ollut tietenkään samalla tavalla verrattuna Englannin Mestaruussarjan peliin, jossa olin juuri sitä ennen ollut. Olin kuitenkin positiivisesti yllättynyt.”

HIFK aloittaa Veikkausliiga-kautensa maanantain kotiottelulla FC Hakaa vastaan kello 18.30 Bolt-areenalla. Otteluun ei pääse yleisöä. Ruutu näyttää ottelun.