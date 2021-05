Juventus oli voittanut yhdeksän edellistä Italian mestaruutta.

Milanon Interin ensimmäinen Italian jalkapallomestaruus sitten kauden 2009–2010 varmistui sunnuntaina, kun Atalanta jäi 1–1-vierastasapeliin Sassuoloa vastaan. Atalanta oli ainoa joukkue, joka pystyi vielä uhkaamaan Interin mestaruutta.

Kullakin kärkijoukkueella on Serie A:n kautta jäljellä neljä ottelua. Interin ero Atalantaan ja AC Milaniin on 13 pistettä.

Interin mestaruus päättää samalla Juventuksen pitkän valtakauden Serie A:ssa. Juventus oli voittanut yhdeksän edellistä mestaruutta. Interille Italian miesten mestaruus on seurahistorian 19:s.

Milanolaisten mestaruuden varmistaneessa Sassuolo-ottelusa vierasjoukkue Atalanta joutui 22. minuutilla alivoimalle, kun maalivahti Pierluigi Gollini lensi suihkuun. Toisella puoliajalla Sassuolon Marlon lensi suihkuun ja Atalantan Luis Muriel epäonnistui rangaistuspotkussaan.

Hollannin jalkapallon suurista suurin Ajax Amsterdam varmisti historiansa 35. mestaruuden kolme kierrosta ennen pääsarja Eredivisien päättymistä, kun se kaatoi sunnuntaina Emmenin 4–0. Eroa toisena olevaan PsV Eindhoveniin on 15 pistettä, eikä PsV eroa enää pysty kuromaan kiinni.

Ajax oli mestari 2019, mutta viime vuonna kausi jäi koronaviruspandemian takia pelaamatta loppuun. Ajax johti sarjaa, kun kausi keskeytettiin. Tältä kaudelta seura kaappaa tuplamestaruuden, sillä se voitti kaksi viikkoa sitten Vitessen Hollannin cupin loppuottelussa.

Ajaxin jälkeen Hollannin mestaruustaulukossa tulee PsV 24 tittelillään. Maan kolmas erityisen tunnettu seura Feyenoord on kolmantena 15 mestaruudellaan.