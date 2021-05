Esports Gym avataan Tokiossa toukokuun 19. päivänä.

Elektronisen urheilun odotetaan kasvavan tämän vuoden aikana miljardin dollarin bisnekseksi, ja lajin resursseja parannetaan maailmalla koko ajan.

Yhtenä esimerkkinä tästä on Japanissa tässä kuussa avattava ”kuntosali” e-urheilun harrastajille, Insider ja Japan Today uutisoivat.

Tokion pohjoisosassa sijaitseva sali on arkisin avoinna iltapäivisin ja viikonloppuina koko päivän. Pelitarjonta kattaa Japanin viisi suosituinta peliä, kuten League of Legendsin ja Rainbow Six: Siegen.

Tulevaisuudessa Esports Gym aikoo luoda maailman, jossa kuka tahansa voi nauttia vakavasta kilpapelaamisesta silloin kun itse haluaa.

Esports Gym kertoo verkkosivuillaan kuukausipakettien hintojen alkavan 5 500 jenistä eli reilusta 40 eurosta.

Paketti sisältää kolmen tunnin päivittäisen käytön, ja sen markkinoidaan olevan helppo tuki niille, jotka harrastavat lajia ensimmäistä kertaa ja haluavat nauttia pelaamisesta.

Oppitunteja voi ostaa lisämaksusta 2 750 jenin eli noin 20 euron hintaan.

Tavoitteellisille kilpapelaamisen harrastajille on tarjolla ammattimaista pelaamista 12 100 jenin eli reilun 90 euron hintaan.

Palvelu sisältää muun muassa oppitunteja ammattipelaajilta sekä kolmen kuukauden välein järjestettävät karsinnat ammattilaisjoukkueiden testiin.

E-urheilun ”kuntosalille” myydään lisäksi kertalippuja perinteisten kuntosalien tapaan.

Kolmen tunnin kokeilu maksaa 1 430 jeniä eli noin kympin. Kertakäynti ei sisällä ammattimaista valmennusta.

Toukokuisten avajaisten jälkeen ”kuntosalilla” järjestetään myös erilaisia ilmaisia pelitapahtumia ja oppitunteja.

Japani ei ole ainoa Aasian maa, joka investoi vastaaviin olosuhteisiin. Esimerkiksi Etelä-Korean Soulissa on hulppeat puitteet kilpapelaamisen harrastamiselle.

Maaliskuussa uutistoimisto AFP kertoi Souliin avatusta kymmenkerroksisesta, urheiluväline Niken sponsoroimasta noin 70 pelaajan rakennuksesta. Siellä on tilaa muun muassa ravitsemusterapeuteille sekä englannin kielen opiskeluun.

”Meillä on kuntosali, kahvila, kokkeja sekä kaikkea sitä, mitä nämä nuoret pelaajat tarvitsevat parhaan tuloksen saavuttamiseksi”, organisaation operatiivinen johtaja John Kim sanoi AFP:lle.