Pyeongchangissa 2018 naisten 10 kilometrin (v) olympiavoittoon hiihtänyt ja kisoissa myös viestivoittoa juhlinut Ragnhild Haga kertoi maanantaina, ettei ole mukana tulevalla olympiakaudella Norjan hiihtomaajoukkueessa.

”Kiitos mukavista ja opettavaisista vuosista hiihtoliiton maajoukkueessa. Loppu oli äkillinen, mutta motivaatiota (ensi talven Pekingin) olympialaisiin riittää silti runsain mitoin”, Haga kertoi Instagram-tilillään.

Norja julkistaa ensi kauden joukkueensa tiistaina. Haga harmitteli TV2:lle maajoukkuejohdon ”priorisointia”.

”Raskaaltahan tämä tuntuu, varsinkin kun itse olet niin motivoitunut. Vähän ikävää kuulla tuollaista priorisointia, he (maajoukkuejohto) sanoivat, että tulokseni ehkä riittäisivätkin, mutta haluavat enemmän sprinttihiihtäjiä maajoukkueeseen. Sprinttereitä ja pidempien matkojen hiihtäjiä on oltava sopiva yhdistelmä, mutta näyttäisi, että he keskittyvät kovasti sprintteihin kohti olympialaisia.”

Viime kauden maailmancupissa Haga pääsi kilpailemaan vain kolme kertaa ja sijoittui parhaimmillaan neljänneksi.

MM-kisoissa hän sijoittui ainoassa startissaan seitsemänneksi samalla matkalla (10 km/v), jolla hän saavutti kolme vuotta aikaisemmin olympiakultaa.

Samassa MM-kilpailussa Riitta-Liisa Roponen sijoittui parhaana suomalaisena kymmenenneksi.