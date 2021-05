Nordic Entertainment Group (NENT Group) julkisti tiistaina Ylen hiihtolähetyksistä tutun kaksikon pestaamisen Viaplaylle. Hiihtolajeja voi Suomessa seurata ensi kaudesta lähtien maksullisessa Elisa Viihde Viaplay -palvelussa sekä maksullisilla V sport -kanavilla.

Kilpahiihdon ystävillä on seuraavinakin vuosina mahdollisuus nauttia olympiavoittaja Sami Jauhojärven esiintymisestä suosittuna tv-asiantuntijana ja mediapersoonana, mutta areena vaihtuu.

Jauhojärvi siirtyy Yleltä Viaplayn hiihtoasiantuntijaksi ja saa Yleltä mukaansa tutun aisaparin, arvostetun selostajan Jussi Eskolan.

Nordic Entertainment Group (NENT Group) julkisti tänään tiistaina kaksikon pestaamisen Viaplaylle.

Siirron taustalla on se, että ampumahiihtoa lukuun ottamatta kaikkien hiihtolajien kansainvälisten huipputapahtumien mediaoikeudet siirtyvät NENT Groupille tulevasta syksystä lähtien seuraaviksi viideksi vuodeksi.

Hiihtolajeja voi Suomessa seurata maksullisessa Elisa Viihde Viaplay -palvelussa sekä V sport -kanavilla.

NENT Groupin viisivuotinen sopimus kattaa laajat oikeudet hiihtolajien maailmancupeihin ja sisältää myös hiihdon MM-kilpailut 2023 ja 2025 sekä Suomen cupin.

”Tulemme jatkossa tiedottamaan lisää Viaplayn hiihtolähetyksistä ja tekijöistä. Kuten sopimukset tämän kaksikon kanssa osoittavat, haluamme tarjoilla tämänkin tuotteen laadukkaasti ja huippuosaajien tekemänä”, NENT Group Finlandin urheilupäällikkö Ville Klinga sanoo yhtiön tiedotteessa.

Jauhojärvi toimi Ylen hiihtoasiantuntijana neljä kautta lopetettuaan huippu-uransa Lahden MM-kisojen jälkeen vuonna 2017.

Jauhojärvi tuo tiedotteessa esiin sen, että hänelle on tärkeää tehdä vastedeskin töitä Eskolan kanssa.

”On hienoa saada jatkaa maastohiihdon kommentointia, etenkin kun sitä saa tehdä tulevaisuudessakin tutkaparina Jussin kanssa. Hiihto on kestävyyslajeista ainoa, josta säännöllisesti tulee arvokisamitaleita Suomeen, joten se selittänee kansan rakkautta lajia kohtaan. Hiihdon harrastaminen on myös yleistä, jolloin katsojien on helppo samaistua lajin vaativuuteen”, Jauhojärvi sanoo.