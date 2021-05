Jääkiekkoliigan Rauman Lukossa kausilla 2018–19 ja 2019–20 ihastuttanut kanadalaishyökkääjä Justin Danforth pelaa ensi kaudella NHL:ää ensimmäisen kerran urallaan.

Columbus Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinenkertoi maanantaina, että seura on tehnyt 28-vuotiaan Danforthin kanssa yhden vuoden sopimuksen.

Danforth kirjasi Lukossa 115 runkosarjapelissä tehot 45+67, ja kaudella 2019–20 pistepörssin voittanut Danforth valittiin Liigan parhaaksi pelaajaksi.

Täksi kaudeksi Danforth siirtyi KHL-liigan Vitjaziin ja pistetehtailu jatkui: KHL:n pistepörssin kuudes tehoilla 23+32.

”Justin on lahjakas hyökkäyspelaaja, jolla on takanaan kolme mahtavaa kautta. Uskomme, että hän on valmis osoittamaan taitonsa NHL:ssä”, Kekäläinen sanoi.