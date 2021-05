Chicagon kausi näyttää jälleen päättyvän jo runkosarjaan.

Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt Philadelphia 76ersille lukemin 94–106. Markkasen saldo kotiottelussa oli viisi pistettä, neljä levypalloa ja vajaat 17 peliminuuttia.

Chicago on nyt hävinnyt seitsemän peräkkäistä kohtaamistaan Philadelphian kanssa.

Chicago hävisi myös edellisen ottelunsa Atlanta Hawksille. Tuolloin Markkanen teki seitsemän pistettä ja otti joukkueestaan eniten levypalloja, yhteensä 11.

Chicago on liigan sarjataulukossa pudotuspelikarsintasijojen alapuolella. Matkaa viivan yläpuolella on neljän voiton verran, kun runkosarjasta on jäljellä vain seitsemän ottelua.