Jesse Puljujärvi on saanut pelata useita otteluita kapteeni Connor McDavidin rinnalla Edmontonin ykkösketjussa.

Jesse Puljujärvi on saanut tuulettaa maaleja Connor McDavidin kanssa.­

Edmonton Oilersin Jesse Puljujärvi on pelannut uransa ylivoimaisesti parhaan runkosarjan, mistä osoituksena on tehopisteiden 13+10 lisäksi se, että hän on päässyt useaan otteeseen kapteeni Connor McDavidin rinnalle ykkösketjuun.

Koko NHL:n suurin tähti on ollut omassa luokassaan tälläkin kaudella ja iskenyt 50 ottelussa hämmästyttävät tehot 30+61.

McDavidilta kysyttiin Vancouverista otetun 5–3-voiton jälkeen ajatuksia Puljujärven muutoksesta ensimmäiseen NHL-visiittiin vuosina 2016–19, joka päättyi palaamiseen Oulun Kärppiin.

”Hän on tehnyt paljon töitä pelinsä kanssa ja muuttanut sitä. Ennen lähtöään hän ei halunnut karvata ja pelata kovaa, nyt nuo asiat ovat hänen tavaramerkkinsä”, McDavid sanoi.

”Hän pysyy kiekossa ja menee kovaa maalille. Hän rankaisee puolustajia, jotka yrittävät sulkea hänet ulos. Sellaisen laitahyökkääjän me tarvitsemme.”

McDavid näkee Puljujärven olevan rennompi myös kentän ulkopuolella.

”Hän puhuu ehdottomasti enemmän ja tuntee kuuluvansa enemmän joukkueeseen. Kun peli kulkee, löydät paikkasi myös kaukalon ulkopuolella.”

”Hän aloitti kolmosketjussa ja raivasi tiensä ylöspäin. Niin se yleensä menee nuorilla pelaajilla.”