Mikkelin Jukurien uusi päävalmentaja Olli Jokinen, 42, halusi heti tehdä selväksi yhden asian. Seura kuuluu faneille, ei hänelle.

Jokinen sanoi Jukurien Youtube-tapaamisessa, että häntä ärsyttävät otsikot, joissa kirjoitetaan Olli Jokisen Jukureista.

”Faneille terveisiä. Tämä on teidän joukkue, tämä ei ole niin sanotusti Olli Jokisen Jukurit.”

Valitettavasti Jokisen toive tuskin toteutuu. Jukurit palkkasi valmentajan, jossa riitti mediaseksikkyyttä pelaajavuosina ja epäilemättä myös valmentajana.

Ei Jokinen turhaan noussut otsikoihin nuorena. Hän sai Los Angelesin NHL-varauksen numerolla kolme ja paistatteli melko pian ilman paitaa Los Angelesin uimarannalla.

HIFK:lle hän ratkaisi Suomen mestaruuden 1998 ja muutamaa kuukautta aikaisemmin hän oli tuomassa nuorten MM-kultaa Suomeen täyteen pakatussa Hartwall-areenassa.

Päällikkö mikä päällikkö, kun paksu sikari paloi voitonjuhlissa.

Katerina ja Olli Jokinen ovat viihtyneet vuosia Floridassa. Katerina ja lapset ovat edelleen siellä, kun koulut ovat kesken.­

Jokisen menestyminen ei jäänyt 1990-luvulle, vaan hän pelasi suomalaisista neljänneksi eniten (1 231) NHL:n runkosarjaotteluita. Edelle pääsivät vain Teemu Selänne, Teppo Numminen ja Jari Kurri.

Oli jopa huonoa tuuria, ettei NHL:ssä tullut menestystä, mutta se johtui enemmän seuroista, joissa Jokinen pelasi.

Jukurit otti harkitun riskin. Jokisen valmennustausta on ohut. Hän on vetänyt 16-vuotiaiden joukkueita Floridan akatemiassaan. Aikuisjääkiekosta on kokemusta vain pelaaja-ajoilta.

Vielä tällä kaudella Jokinen valmensi South Florida Hockey Academyssa 16-vuotisten ryhmää.

Kontrasti on suuri, kun JYPin konkarit Jarkko Immonen, 39, ja Jani Tuppurainen, 41, siirtyivät JYPistä tulevaksi kaudeksi Mikkeliin.

Immosen Jokinen tuntee hyvin. He pelasivat kolmet arvokisat yhdessä: olympialaiset Vancouverissa 2010, seuraavat olympialaiset Šotsissa 2014 ja vielä kevään 2014 MM-turnauksen Minskissä.

Vancouverissa Jokinen ja Immonen olivat välillä jopa ketjukavereita.

Jokinen alkoi tähyillä kohti valmennusuraa, kun pelaaminen NHL:ssä päättyi kauden 2014–2015 jälkeen. Viimeisellä kaudellaan Jokinen kiersi Nashvillen, Toronton ja St. Louisin kautta pelaajaeläkkeelle.

Nyt Jokinen sanoo rakentaneensa valmentajauraansa määrätietoisesti.

”Tavoitteena oli, että 5–6 vuodessa olisi tietotaitoa ja pystyisi menemään ammattilaisjoukkueiden kanssa toimimaan. Vuoden verran on ollut fiilikset, että olen valmis ja on aktiivisesti haettu työpaikkaa.”

Viime kaudella Jokisella oli sopimus ammattilaisseuran valmennuskuvioihin, mutta se purkaantui Jokisen kuvauksen mukaan ”jostain syystä.”

HIFK:n mestaruushumua 1998. Olli Jokinen (oik.) ja Tim Thomas ja Christian Ruuttu maistavat, miltä SM-kulta maistuu.­

Olli Jokinen kantoi Leijonissa kapteenin C-kirjainta Minskin MM-kisoissa 2014.­

Jokinen kiitteleekin Jukurien seurajohtoa ja hallitusta, että otti hänet päävalmentajaksi ilman pienintäkään kokemusta täysammattilaisten kanssa toimimisesta.

”Oli rohkeutta ja uskallusta palkata minut tähän hommaan niin sanotusti Suomi-kiekon skenen ulkopuolelta.”

”Tämän organisaation arvomaailma ja tavoitteet kohtasivat omien tavoitteiden kanssa.”

Vielä vapun jälkeen Jokinen ei kerro tarkkoja tavoitteita, mutta lupaa hyvää päivittäistä työtä.

Jokinen näkee, että hänellä ja valmennustiimillä on käsissään urheilullinen joukkue. Tuppuraisen ja Immosen lisäksi Petrus Palmu tuo osaamisensa Jukureihin. Siinä voisi olla valmis ylivoimaketju.

”On hankittu oikean tyyppisiä pelaajia. Koen tärkeänä, että jokainen pelaaja, joka on tulossa, tulee urheilullisin perustein. Ja niillä perusteilla, että haluavat kehittyä”

”Tämä voi särähtää jollekin korvaan, jos puhutaan Jani Tuppuraisesta ja Jarkko Immosesta, jotka ovat vanhemman polven pelaajia. Heillä on molemmilla todella kova motivaatio kehittyä vielä paremmiksi pelaajiksi.”

NHL-osaamisesta Jukurien menestyminen ei jää ainakaan kiinni. Jokisen lisäksi valmennustiimiin kuuluu Sergei Krivokrasov, joka pelasi kymmenen kauden aikana 450 NHL-ottelua.

Krivokrasov vastaa ylivoimasta ja hyökkääjien taitokehityksestä. Vesa Surenkin tuo valmennuskokemusta 12 maan kierrokseltaan. Teemu Suokas ja Mika Tarvainen jatkavat vanhoina työntekijöinä.

”Pitää pystyä rakentamaan päivittäinen arki tarpeeksi vaativaksi, että pelaajat voivat kehittyä. Se miten me menestytään, on selvä heijastus siitä, miten toimimme arjessa.”

”Ei ruveta kopioimaan mitään. Tehdään omaa juttua”, Jokinen vakuutti.