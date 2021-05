Jose Mourinho löysi nopeasti uuden pestin, portugalilaisesta AS Roman päävalmentaja

Mourinho on luotsannut huipulla Portoa, Chelseaa, Milanon Interiä, Real Madridia, Manchester Unitedia ja Tottenhamia.

Jose Mourinho on ollut monen eurooppalaisen suurseuran päävalmentajana.­

Jalkapallon Italian Serie A:n suurseuroihin kuuluva AS Roma on palkannut Jose Mourinhon päävalmentajakseen.

AS Roma kertoi tiistaina kotisivuillaan, että Mourinho aloittaa tehtävässään ennen ensi kauden alkua. Mourinhon pesti on kolmevuotinen.

AS Roman uutinen tuli vain runsas kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Englannin Valioliigan Tottenham ilmoitti antaneensa Mourinholle potkut.

Aiemmin tiistaina roomalaisseura kertoi, että nykyinen päävalmentaja Paulo Fonseca jättää pestinsä kauden päätyttyä.

AS Roman kausi on ollut vaisuhko, sillä joukkue on Serie A:ssa seitsemäntenä. Eurooppa-liigassa roomalaisjoukkue hävisi välierien avausosan vieraissa Manchester Unitedille 2–6.

Mourinho on yksi jalkapallon menestyneimmistä valmentajista, mutta hänen tuoreimmat pestinsä ovat päättyneet pettymyksiin.

