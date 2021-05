Arto Linnervuolla on suuria suunnitelmia ja kirkkaita haaveita suomalaisen avomeripurjehduksen kehittämiseksi.­

Espoolainen asianajaja Arto Linnervuo perusti oman pursiseuran ja nyt hänen tavoitteenaan on tehdä suomalaista purjehdushistoriaa aallon päälle kiipeävällä purjeveneellä, joka ammentaa nimensä itäisen ja pohjoisen Suomen myyttisestä ketusta.

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet merenkävijäkansaa.

Tuorein esimerkki tästä oli, kun Ari Huusela purjehti maapallon ympäri yksin ja pysähtymättä. Sitä ennen saman teki Tapio Lehtinen, mutta erilaisella veneellä.

Lehtinen suunnittelee jo uusia seikkailuja purjeveneellä maailmalla vuosina 2022 ja 2023, mutta muitakin yrittäjiä on tulossa, kuten espoolainen kommodori ja asianajaja Arto Linnervuo.

Aivan pian Linnervuo ei ole itse purjehtimassa maapallon ympäri. Voi olla, ettei se toteudu koskaan, mutta hänellä on silti suomalaista avomeripurjehdusta koskeva visio.

Linnervuon haaveena on, että joku suomalainen miehistö palaisi avomeripurjehduksen kuninkuuskisaan, The Ocean Raceen.

Se tunnettiin ennen nimellä Volvo Ocean Race ja sitä ennen Whitbread-kilpailuna, johon osallistui peräti kolme suomalaisvenettä vuosina 1989–1990.

Merimiehellä pitääkin olla unelmia, mutta ensin kannattaa palata maan pinnalle ja operaatio Tulikettuun.

Linnervuo on käynnistänyt ainutlaatuisen hankkeen, jonka myötä suomalainen avomeripurjehdus ottaa merkittävän askeleen. Linnervuon kipparoima Tulikettu-niminen vene osallistuu lokakuussa ensimmäiseen kilpailuunsa Maltalla.

Tuliketun ja sen miehistön tavoitteena on voittaa ensimmäisenä suomalaisveneenä kautta aikojen jokin maailman suurimmista avomerikisoista, kuten Sydney–Hobart-kisa, Fastnet Englannissa, Caribbean 600 -kilpailu tai Transatlantic-purjehdus Newportista Yhdysvalloista Englantiin.

Havainnekuva rakenteilla olevasta Tuliketusta eli Infinti 52R -veneestä.­

Sen ohella Linnervuon tavoitteena on valloittaa koko Royal Ocean Racing Club -avomeripurjehdussarjan (RORC) kokonaiskilpailu joko vuonna 2022 tai 2023.

”Haluamme tehdä suomalaista avomerihistoriaa.”

Tavoitetta varten miehistölle rakennetaan Yhdysvalloissa parasta aikaa erikoisvalmisteista venettä, ensimmäistä Infiniti 52R:ää. Suomalainen venekunta on Infiniti Yachtsin eräänlainen mannekiinijoukkue.

”Veneestä tulee juuri sellainen tykki, jolla olen aina halunnut kilpailla. Se, että Infiniti on valinnut juuri meidät, kertoo vahvasta luottamuksesta suomalaiseen purjehdustaitoon”, Linnervuo sanoo.

Vene on tarkoitus laskea vesille Yhdysvalloissa heinäkuussa.

Sen pääsuunnittelija on britti Hugh Welbourn, jota pidetään yhtenä purjeveneiden kantosiipiteknologian eli niin sanottujen foilien pioneerina maailmassa.

Veneen erikoisuus on hiilikuiturungon läpi liukuva yksiosainen DSS-foilisiipi, jonka avulla vene ikään kuin lentää kovassa vauhdissa veden pinnan yläpuolella.

DSS-foili (dynamic stability system) on veneen kyljestä vaakasuoraan veteen sivulle työnnettävä evä, jonka sivuprofiili muodostaa liikkeessä nostavan voiman ja pienentää veneen kallistusta.

”Veneen suunnittelu on lähtenyt kantosiivestä, jota se hyödyntää optimaalisesti. Uskon, että siitä tulee todella kilpailukykyinen vene”, Linnervuo kertoo.

Veneen valmistaa michiganilainen veistämö Composite Builders. Se on rakentanut pursia myös legendaariseen America’s Cupiin, jossa kisataan maailman vanhimmasta urheilupokaalista.

Infinitin piirroksissa 52-jalkaisesta veneestä on tarkoitus tehdä yksi nopeimmista ellei jopa nopein yksirunkoinen vene kokoluokassaan. Se on suunniteltu 6–9 hengelle.

”Tavoitteena on tehdä jotain mullistavaa. Veneen takana on unelmatiimi. Sen takia uskon tähän projektiin.”

Arto Linnervuon venekunnalle tuleva vene on tarkoitus laskea vesille Yhdysvalloissa heinäkuussa. Havainnekuva.­

Tulikettu Racing on yksi suomalaisen pursiseuran Xtra Stærk Ocean Racing Societyn kisatiimeistä, jonka perustaja 44-vuotias Linnervuo on. Se on kasvanut lähes sadan hengen pursiseuraksi.

Aiemmin Linnervuo on purjehtinut tiimeineen Suomen avomeripurjehtijoiden luokkaliiton virallisena edustusjoukkueena Euroopan ja Karibian RORC-kisoissa vuosina 2018–2019.

Ensimmäisessä kisassaan suomalaisvene voitti Irlannin ympäripurjehduksen ja sijoittui RORC:n 2018–2019 sarjan kokonaiskilpailun loppupisteissä neljänneksi.

”Se oli ensimmäinen projekti, johon lähdettiin katsomaan kansainvälistä tasoa.”

Vuonna 2019 Linnervuo sijoittui miehistöineen kärkikymmenikköön kokonaiskilpailussa ja omassa luokassaan Rolex Middle Sea Racessa Maltalla. Sekin oli merkittävä virstanpylväs avomerikisoissa.

Noissa kisoissa Linnervuo kipparoi XP-44 -venettä, jolla on tarkoitus kilpailla ensi kesänä Itämerellä ja muun muassa Gotlannin ympäripurjehduksessa.

Viime vuonna pandemia pysäytti suuren osan kilpailutoiminnasta RORC:ssa.

Avauskisassa Maltalla Tuliketussa on yhdeksän hengen miehistö. Suurta ammattimiehistöä ei tarvita – tätä pienemmin amatöörivoiminkin pärjää.

Silti Linnervuo on saanut mukaan uusia kokeneita purjehdusnimiä omalta osaltaan auttamaan tiimin kehittämisessä, joista yksi on vuoden 2000 suomalainen olympiavoittaja Thomas Johanson. Toinen on kokenut Kenneth Thelen, joka kiersi maapallon Whitbread-kisassa 1989–1990 Hjallis Harkimon miehistössä.

Tuliketun tunnetuin purjehtija on uusiseelantilainen Stu Bannatyne, joka toimii Tulikettu Racing -tiimin valmentajana.

Bannatyne, 50, on osallistunut kahdeksan kertaa Volvo Ocean Race ja sitä ennen Whitbread-kisoihin ja voittanut niistä neljä.

Bannatyne liittyy mukaan loppukesästä, kun Tulikettu on vesillä. Hänen mukana oloaan hankkeessa voi pitää jopa sensaationa.

”Yhteys häneen syntyi Infinitin kautta. Bannatyne on purjehtinut paljon DSS-foileilla ja osallistui veneen suunnitteluun. Pääsemme hänen kanssaan nopeammin maksimaaliseen vauhtiin.”, Linnervuo kertoo.

Ensi vuoden alussa Tulikettu saa näyttään vauhtinsa Atlantin ylityksessä käytävässä kisassa ja Karibialla.

Infiniti 52R- veneen suunnittelu on lähtenyt kantosiivestä, jota se hyödyntää optimaalisesti, kertoo Arto Linnervuo.­

Euroopassa isona tavoitteena on pärjätä vuonna 2023 Fastnet-kisassa Englannissa. Tämä 1 300 kilometrin kisa on yksi avomeripurjehduksen klassikoista.

”Sitä voi verrata tenniksen grand slam -kisaan.”

Näin iso purjehdushanke on kallis. Linnervuo sanoo, että veneen rahoitus on kunnossa, muttei kerro hintaa.

”Infinitin tavoitteena on, että 52R-veneestä tulisi oma kilpailuluokka ja että sitä pitää pystyä tuottamaan sarjassa. Siksi vene ei ole niin kallis kuin yksilöllisesti valmistetut vastaavat kilpaveneet usein ovat.”

Infinitin erikoistoive oli, että veneen nimi on suomeksi. Niin se kytkeytyy paremmin tiimin suomalaisuuteen ja herättää kysymyksiä, kun se kyntää maailman meriä.

Suomen kansanperinteen mukaan tulikettu on itäisen ja pohjoisen Suomen myyttinen kettu, jonka häntä kipinöi ja säihkyy tulta, kun se osuu lumihankeen. Tulikettu on sytyttänyt myös revontulet.

Niin se haave, joku suomalaisvene kiertämässä miehistöineen maapallon ympäri The Ocean Racessa – oli kisan nimi sitten joskus mikä tahansa.

”Toivon, että tämän hankkeen tuloksena syntyy osaamista, hyviä avomeripurjehtijoita ja verkostoa, jota suomalainen purjehdusyhteisö voi hyödyntää jatkossa. Ocean Race ei ole tämän projektin tavoite, vaan nimenomaan haave, että niin joskus tapahtuu.”