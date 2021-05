Álvarezin ja Saundersin pitäisi kohdata Texasissa 60 000 katsojan edessä lauantaina.

Nyrkkeilyn ylemmän keskisarjan kolmen vyön mestaruusottelu uhkaa peruuntua erikoisesta syystä. Britti, WBO-liiton mestari Billy Joe Saunders arvostelee ottelukehää liian pieneksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Saundersin pitäisi kohdata lauantaina Texasissa Yhdysvalloissa meksikolainen Saúl ”Canelo” Álvarez, joka on WBA- ja WBC-liittojen mestari.

Ottelupaikkana on Dallas Cowbysin AT&T-stadion, jonne otetaan 60 000 katsojaa, mikä on Yhdysvalloissa suurin yleisömäärä koronaviruspandemian puhkeamisen jälkeen.

Ongelmaksi on nyt muodostunut kehä, jonka sivujen pituus on 16–18 jalkaa (noin 4,9–5,5 metriä). Saundersin mukaan kehän piti olla suurempi eli 24 jalkaa (noin 7,3 metriä).

”He yrittävät heittää minut puhelinkopin kokoiseen nyrkkeilykehään”, Saunders sanoi Talksport-radiolle AFP:n mukaan.

”Tämä ei ole hyväksyttävää. Haluan 24 jalan kehän ja he sanovat, että ei tule tapahtumaan. Jätin asian tiimilleni ja olen varma, että he ratkaisevat sen. Muussa tapauksessa mitään ottelua ei tule.”

Saundersin tekemää arvostelua on pidetty vain ennen ottelua tapahtuvana psykologisena temppuna, mutta 31-vuotias ottelija vakuuttaa olevansa tosissaan.

”Ei voi vain lennättää minua tänne ja näyttää kehää, jota käytetään ottelussa. Olen koko harjoitusleirin ajan harjoitellut 24 jalan kehässä.”

Saunders myös jätti tiistaina väliin valokuvauksen Álvarezin kanssa. Saundersin mukaan Álvarez hyötyy pienestä kehästä aggressiivisen ottelutyylinsä ansiosta.

”Haluan otella paikassa, jossa voin liikkua. Lisäksi kaikki useiden liittojen mestaruusottelut aina otellaan isokokoisissa kehissä. Kertokaa yksi, kertokaa kaksi ottelua, joissa on käytetty 18 jalan kehää.”

Saunders on otellut ammattilaisena 30 kertaa ja voittanut kaikki ottelunsa. 14 kertaa ottelu on päättynyt tyrmäykseen. Álvarez, 30, on otellut 58 kertaa: 55 voittoa, yksi tappio ja kaksi ratkaisematonta. Tyrmäyksiä on 37.