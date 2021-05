Bottas otti viime vuonna esille sen, että hän haluaisi enemmän palautetta tallipäälliköltä.

Formula ykkösten Mercedes-tallin tallipäällikkö Toto Wolff aikoo harkita uudelleen kannustusviestien sanomista Valtteri Bottakselle kesken kilpailun. Wolff kannusti Bottasta ottamaan kiinni Max Verstappenin viime sunnuntain Portugalin F1-osakilpailussa, ja hetken päästä Bottaksen vauhti hiipui sensoriongelmien takia.

Bottas otti viime vuonna esille sen, että hän haluaisi enemmän palautetta tallipäälliköltä. Wolff toteutti sunnuntaina Bottaksen toiveen.

”Ota hänet kiinni, Valtteri, sinulla on nopein auto”, Wolff sanoi tiimiradioon Autosportin mukaan.

”Luulin, että se meni hyvin. Itse asiassa se ei mennyt tällä kertaa hyvin. Ehkä minun täytyy pitää turpani kiinni seuraavalla kerralla tai ainakin keskustella hänen kanssaan.”

Bottaksen vauhti hetkeksi hiljeni ja hän jäi viiden sekunnin päähän Verstappenista eikä enää pystynyt kirimään eroa kiinni.

”Hän oli todella ottamassa hänet [Verstappenin] kiinni, mutta kun tulin tiimiradioon, se jotenkin tasaantui. Ehkä vastaavaa ei pidä tehdä enää tulevaisuudessa.”

Bottas kuitenkin totesi kilpailun jälkeen, että hän oli tyytyväinen saatuaan kannustavia viestejä Wolffilta.

”Nyt on ollut useita kertoja, että hän on avannut radion ja sanonut jotain. Se on kannustavaa ja se osoittaa, että saan kannustusta ja sen takana on intohimoa eikä se koskaan satuta.”

Wolff uskoo, että ensi sunnuntaina Barcelonan F1-kilpailussa Bottas onnistuu paremmin.

”Jatkamme hänen tukemistaan ja näemme, mihin hän pystyy Barcelonassa.”

Portugalissa Bottas oli kolmas lähdettyään kisaan paalupaikalta. Ykköseksi ajoi tallikaveri Lewis Hamilton ja kakkoseksi Verstappen.