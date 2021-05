Pukki loukkasi oikean jalan nilkkansa viikonloppuna Mestaruussarjan ottelussa Readingia vastaan.

Teemu Pukki on tehnyt tällä kaudella Englannin Mestaruussarjassa Norwichille 26 maalia.­

Nousunsa Englannin Valioliigaan varmistaneen Norwichin ykköshyökkääjä Teemu Pukki on loukkaantunut, eikä pelaa viikonloppuna kauden päätösottelussa Barnsleya vastaan.

Norwich kertoo verkkosivuillaan Pukin kärsivän oikean jalan nilkkavammasta, joka on peräisin viime viikonlopun ottelusta Readingia vastaan. Pukki teki ottelussa kauden 26. maalinsa, kun Norwich kukisti Readingin maalein 4–1.

Norwich ei kerro tarkemmin Pukin vammasta. Palloliiton mukaan Pukin nivelsidevamma ei vaadi leikkaushoitoa, mutta toipuminen vie tämän hetken arvioissa joitakin viikkoja.

”Uskomme, että Teemu on EM-kisoissa pelikunnossa. Hoito-ohjelma ja toipuminen on aloitettu jo ja kaikki tähtää siihen, että Teemu Pukki on täydessä pelikunnossa, kun EM-kisat alkavat”, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva sanoo Huuhkajien tiedotteessa.

Pukki on Englannin Mestaruussarjan maalipörssissä toisena. Brentfordin Ivan Toney on tehnyt 30 maalia.

Ensimmäiseen EM-turnaukseensa valmistautuvan Suomen jalkapallomaajoukkueen ensimmäinen valmistava ottelu on 29. toukokuuta, jolloin Huuhkajat kohtaa Tukholmassa Ruotsin.

Suomi pelaa ensimmäisen EM-ottelunsa Tanskaa vastaan 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa. Pukin on määrä liittyä maajoukkueeseen, kun se kokoontuu valmistavalle leirille toukokuun loppupuolella.

Pukin vauhti niin Norwichissa kuin maajoukkueessa on ollut huima. Huuhkajien maalipörssissä Pukki on Jari Litmasen jälkeen toisena 30 maalillaan.

”EM-turnauksessa pelaaminen on suurin unelmani ja haluan olla siellä paras versio itsestäni”, Pukki totesi kuukausi sitten.