Matvei Mitškov ja Connor Berard ovat nimiä, joista jääkiekon seuraajat tulevat jatkossa kuulemaan paljon.

Alle 18-vuotiaden poikien MM-jääkiekon välierässä Pikkuleijonat kaatanut Venäjä kohtaa loppuottelussa Kanadan. Hegemoniakohtaaminen on myös klassinen kaksintaistelu hyvin poikkeuksellisten lupausten välillä.

Koko MM-turnauksen pistepörssiä johtaa vasta 16-vuotias venäläislahjakkuus Matvei Mitškov, jolla on kuudessa ottelussa 13 tehopistettä. Mitškovin haastaa sekä pistepörssin että koko MM-turnauksen voitosta Connor Bedard, joka ei ole vielä edes ehtinyt täyttää kuuttatoista.

Mitškov ja Bedard ovat NHL-varausikäisiä vasta kahden vuoden kuluttua. Heidän välille ehtiikin kehkeytyä varmasti kyllästymiseen asti hoettava kamppailu siitä, kumpi saa kunnian tulla valituksi kaikkein ensimmäisenä.

Tavalliseen tapaan Mitškovin kaltainen lahjakkuus on saanut osakseen hurjia vertauksia.

”Hänessä on hieman Pavel Datsjukia ja Nikita Kutšerovia. Hänellä on Datsjukin kädet ja Kutšerovin hyökkäysvaistot”, yksi venäläinen kykyjenetsijä kuvaili The Hockey Newsille MM-turnauksen Saksa-ottelun jälkeen.

Saksaa vastaan Mitškov iski neljä maalia, joista yhden maalin takaa ilmaveivillä.

Vasemmalta laukova pienikokoinen laitahyökkääjä pelasi viime kaudella Venäjän MHL-junioriliigaa. Hänellä on sopimus Pietarin SKA:n kanssa, ja onkin hyvin todennäköistä, että Mitškov tekee ensi kaudella KHL-debyyttinsä.

Kun syksyllä WHL-junioriliigan alku viivästyi koronapandemian vuoksi, teki Bedard poikkeuksellisen ratkaisun. Hän siirtyi Ruotsiin Jönköpingin kaupunkiin, jossa hän pääsi harjoittelemaan ja myös pelaamaan HV71:n alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden joukkueissa.

”Tajusimme pian hänen olevan liian hyvä”, HV71:n alle 18-vuotiaiden päävalmentaja Max Bohlin kertoi CBC:lle Bedardin nopeasta visiitistä ennen siirtoa vanhempaan ikäluokkaan.

”Hän on erityinen nuori, mutta mielestäni kaikkein oleellisinta ovat hänen kykynsä keskittyä ja vankkumaton työmoraalinsa.”

WHL:n käynnistyttyä Bedard, oikealta laukova pienikokoinen sentteri, oli ilmiliekeissä. Regina Patsin tähtipelaajana hän iski 15 ottelussa 28 tehopistettä itseään vanhempien ja vanhempien vastustajien keskellä.

Jokereiden Jorma Peltonen yritti keväällä 1981 maalintekoa ohi TPS:n Jim Bedardin ja Timo Nummelinin, joilla työjako näytti menneen hieman sekaisin.­

Bedardilla on olemassa myös pieni Suomi-yhteys: hänen setänsä Jim Bedard pelasi maalivahtina Suomessa yhtäjaksoisesti vuodesta 1980 aina vuoteen 1994 saakka edustaen muun muassa HPK:ta, TPS:ää ja useita muita Turun alueen seuroja. Peliuransa jälkeen hän toimi pitkään Detroit Red Wingsin maalivahtivalmentajana.

MM-turnaukseen valmistautuessa Bedardin perheeseen iski tragedia, kun hänen isoisänsä kuoli auto-onnettomuudessa 6. huhtikuuta. CBC kertoo, kuinka Bedard lupasi ennen Patsin viimeistä ottelua isoäidilleen, että tekisi isoisänsä muistolle maalin. Hän teki lopulta kaksi.