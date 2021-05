Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen uusien Hyundai-sopimusten pituutta ei täsmennetty.

Ralliautoilun MM-sarjassa kilpaileva Hyundai Motorsport ilmoitti torstaina tehneensä monivuotiset jatkosopimukset nykyisten kuljettajiensa Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen kanssa. Sopimusten tarkkaa pituutta ei täsmennetty.

Kotimaassaan huippusuosittu virolaiskuljettaja Tänak, 33, ajaa Hyundailla toista kauttaan. Hän siirtyi talliin hallitsevana maailmanmestarina Tommi Mäkisen alaisuudesta Toyotalta.

Belgialainen Neuville, 32, on kilpaillut Hyundailla jo tallin nykyisen ajanjakson alusta eli kaudesta 2014 lähtien. Neuville on sijoittunut MM-sarjassa kuudesti toiseksi, ja osakilpailuvoittoja hänellä on 13.

Tämän kauden MM-sarjassa Neuville on kolmen osakilpailun jälkeen toisena ja Tänak neljäntenä. Sarjaa johtaa Monte Carlossa ja Kroatiassa voittanut Toyota-kuljettaja Sébastien Ogier.