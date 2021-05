Manchester Cityn menestystä ei voi laittaa vain rahan ansioksi, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Tältä näytti ilmasta katsottuna Manchester Cityn Etihad-kampus huhtikuussa 2021. Takana oikealla on seuran kotistadion Etihad Stadium.­

Myönnettäköön se vielä kerran: pohjimmiltani olen Manchester Unitedin kannattaja. Kyynistävä ja neutralisoiva toimittajan työ kuitenkin on tehnyt tehtävänsä, samoin kuin makumieltymysten muutokset kotimaisen jalkapallon suuntaan.

Sir Alex Fergusonin ja Class of ’92:n ajat ovat menneet jo kauan sitten, eikä vaikkapa Wayne Rooneysta tai Nemanja Vidićistäkään ole ollut iloa enää vuosiin.

Nykyään Unitedin ”kannattaminen” onkin itselleni lähinnä leikkimielistä irvailua niille, jotka erehtyvät uskomaan Arsenaliin.

Siksi nyt on luontevaa aidosti ihailla aiemmin inhoamaani Manchester Cityä, Unitedin yhtä verivihollista. Onhan se maailman toimivin jalkapalloseura viheriöllä ja sen ulkopuolella.

Cityn nousu huipulle yksinkertaistetaan monesti pelkän rahan tuotteeksi. Mutta vaikka rahalla saa ja yksityiskoneella pääsee, on Manchester Cityn nousu vaatinut paljon muutakin kuin poskettomia summia Abu Dhabista.

Cityn asema huipulla henkilöityy nykyään paljon manageri Pep Guardiolaan. Kokonaisuuden luomisessa tärkeämmät ihmiset ovat kuitenkin ne, jotka muun muassa toivat Guardiolan Manchesteriin.

Toimitusjohtaja Ferran Soriano ja jalkapallojohtaja Txiki Begiristain olivat pohjustamassa Guardiolan kanssa jo FC Barcelonan nousua 2000-luvun lopulla. Kokemustensa pohjalta he ovat olleet luomassa koneistoa, jossa on mukana Barcelonan ideologisia ja rakenteellisia vahvuuksia.

Yhtä tärkeää on, että Citystä puuttuu espanjalaiseen jalkapalloon sisältyvä jatkuva poliittinen taustafarssi ja Barcelonan miljardivelat. ESPN:n mukaan Barçan velkataakka nousi tammikuussa jo yli miljardin euron.

City ei ole keskittynyt roiskimaan rahaa pelkästään tähtipelaajiin. Sen kotistadionin yhteydessä sijaitsevalla Etihad-kampuksella sillä on maailmanluokan harjoituskeskus, jonka tiloja on jatkuvasti kehitetty kansainvälisten huippuvaatimusten edellyttämälle tasolle.

City Football Group ei myöskään ole yksi seura, vaan ympäri maailmaa useita seuroja omistava kattava jalkapallokoneisto. CFG pyrkiikin muuttamaan mahdottoman mahdolliseksi ja tekemään urheilullisesta perfektionismista myös taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Hyvin pedanttina valmentajana Guardiolalla on ollut iso rooli urheilullisessa kehityksessä. Taustatiimeineen hän on saanut yksityiskohtaisella ja huolellisella paneutumisella saanut useita huippupelaajia nousemaan vielä tason tai kaksi ylemmäs.

Yksi Pepin priimuksista on Kevin De Bruyne, joka on viime vuodet saattanut olla kokonaisvaltaisesti jopa maailman paras pelaaja. Huuhkajilla onkin EM-alkulohkossa edessään tuskallisen vaikea iltapuhde, kun he yrittävät pysäyttää De Bruynen.

Yksi suuri tavoite on jäänyt Citylle ja Guardiolalle toistaiseksi haaveeksi. Mestarien liigassa joukkueen tie on päättynyt aiemmin aina viimeistään välierävaiheeseen, Guardiolan aikakaudella jo puolivälieriin.

Nyt City on tällä hetkellä jokseenkin kiistatta maailman vahvin seurajoukkue. Se voitti joulukuusta maaliskuuhun 21 peräkkäistä ottelua, voittaa maailman kovimman kansallisen sarjan jokseenkin näytöstyyliin, ja kaatoi Mestarien liigan välierissä vakuuttavasti toisen eliittijoukkueen Paris Saint-Germainin.

Finaalissa City saa vastaansa Chelsean, joka on yltynyt päävalmentajaksi kesken kauden tulleen Thomas Tuchelin alaisuudessa huippuvireeseen. City lähtee otteluun kuitenkin ennakkosuosikkina, ja olisi yllättävää, ellei maailman paras jalkapalloseura saisi viimein hamuamaansa kirkkainta kruunua.