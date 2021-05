Saksalaiset voimistelijat ottivat kantaa naisten kisa-asuihin telinevoimistelun EM-kisoissa Sveitsin Baselissa huhtikuun lopulla. Kolme voimistelijaa kisasi perinteisen voimisteluasun sijaan kokovartalopuvussa.

Aiemmin kokopuku on liitetty lähinnä uskonnollisiin syihin.

Trendin aloittanut Sarah Voss toivoi, että tavallisissa kisa-asuissa itsensä epämukavaksi tuntevat voimistelijat seuraisivat kolmikon esimerkkiä.

Suomessa keskustelu naisurheilijoiden kisa-asuista kiihtyi torstaina, kun Helsingin Sanomat julkaisi aiheesta kolumnin.

Naisten telinevoimistelun lajipäällikkö Satu Murtonen Suomen Voimisteluliitosta kertoo, että mahdollisuus kokopuvun käyttöön on kirjattu sääntökirjaan jo vuonna 2009. Silti hän muistaa kilpailuista vain muutaman kokopuvun.

Murtosen mukaan urheilija voi valita, käyttääkö perinteistä voimistelupukua, jossa on pitkät hihat ja lahkeeton alaosa, perinteisen voimistelupuvun hihatonta mallia vai kokopukua.

Käytännössä seurat usein tilaavat yhtenäiset asut ja maajoukkueasut tulevat yhteistyökumppanilta. Jos urheilija haluaisi kokopuvun, pitäisi asia tuoda esiin hyvissä ajoin ennen pukujen hankintaa.

Murtonen on kysynyt maajoukkueasujen tilausten yhteydessä kommentteja kokeneemmilta urheilijoilta. Hän ei muista, että kukaan olisi koskaan nostanut asiaa keskusteluuun.

Murtonen ei osaa sanoa miksei kokopuvun käyttö ole ollut yleisempää tai miksei siitä ole keskusteltu.

”Voi olla, että kokopuku on kalliimpi kuin perinteinen asu, se voi olla rahakysymys. Ei tämä ole meillä koskaan ollut mikään valinta ettei saisi olla, sitä vain ei ole kukaan koskaan kysynyt ja pyytänyt.”

Murtonen uskoo kokopukujen yleistyvän saksalaisten esimerkin myötä. Hän arvioi, että ne eivät silti syrjäytä perinteistä voimisteluasua.

”Minun silmääni saksalaisten puvut olivat tyylikkäät, se oli vain valinta.”

Baselissa perinteisessä voimisteluasussa kilpaili myös 17-vuotias Ada Hautala. Hän tietää, että kokoasussa voi kilpailla, mutta se ei ole tavallista.

”Ajattelen, että eleen tarkoitus oli näyttää, että pitkälahkeinen on ok ja se voisi yleistyäkin”, hän arvioi saksalaisten pukuvalintoja.

Hautala on tuntenut omat kisa-asunsa mukaviksi, mutta on kuullut muilta ettei malli aina sovi omalle vartalolle. Silloin lahkeet voisivat tehdä asusta mukavamman.

Hautala voisi itsekin käyttää kokopukua, vaikka on tottunut kisaamaan lyhytlahkeisella mallilla.

”Jos Suomen edustusasu olisi semmoinen, en näe mitään estettä etten voisi sitä käyttää. Eikä se varmaan tuntuisi huonolta, kun olen tottunut harjoittelemaan trikoilla. Aika harvoin treenaan pelkällä puvulla.”

Kuinka paljon telinevoimistelija voi vaikuttaa siihen, minkälaisessa puvussa kilpailee?

”Suomen kisoissa kilpailen seuran puvussa. Olemme saaneet vaikuttaa siihen minkä värinen se on, mutta sen pitää yleensä olla sen hintainen, että suurin osa voi sen ostaa. Omat puvut olen valinnut ihan itse. Voimisteluliiton puvuista en tiedä, kuka niihin vaikuttaa. ”

Hautala vahvistaa ettei maajoukkueessa ole puhuttu kokoasuista. Treenikaverien kanssa hän on pohtinut, millaista olisi kisata harjoituksista tutuissa vaatteissa.

Asian puheeksi ottaminen ei välttämättä ole helppoa. Hautala uskoo, että saksalaisten esimerkki voisi madaltaa kynnystä.

”Ehkä ne, joille peittävämpi asu on mukavampi, uskaltavat nyt ottaa sellaisen käyttöön.”

Perinteinen kisa-asu tulee voimistelijoille tutuksi jo hyvin nuorena. Aloittaessaan voimistelun 6-vuotiaana Hautala ei miettinyt kisa-asun paljastavuutta, mutta myöhemmin pukuun liittyvät haasteet ovat käyneet mielessä.

”Pienempänä en ajatellut, että asu ei peitä lantion seutua tai sisäreisiä tai sellaista. Myöhemmin on tiettyinä aikoina voinut miettiä, että eihän nyt näy vaikka alushousut.”

Ilmeisesti samoja ajatuksia on muillakin, sillä osa voimistelijoista käyttää ihosuihketta, joka pitää puvun paremmin paikallaan.

Miesten telinevoimistelussa asu on melkein päinvastainen kuin naisilla. Miehillä on yleisesti pitkät housut tai shortsit ja hihaton toppi. Hautala epäilee eron juontavan lajien erilaisuudesta.

”Meillä esimerkiksi puomi ja permanto ovat aika taiteellisia ja mukana on tanssillisia osuuksia. Ehkä lyhytlahkeinen on jotenkin sirompi vaihtoehto.”

Uinnissa naisten nykymallin kisa-asu on polvimittainen uima-asu. Aiemmin on ollut jopa kokopukuja, mutta ne kelluttivat ja kiellettiin vuonna 2009.

Uima-asu hylkii sääntöjen mukaisesti vettä ja antaa tukea lihaksille. Ulkonäkö ei ole näytellyt osaa kisa-asun kehityksessä.

”Käytännöllisyyden mukaan on menty, eihän meidän kisa-asut ole kovin mediaseksikkäät. Asu on rakennettu ihan pelkästään fysiologian mukaan” uimari Ida Hulkko, 22, kertoo.

Esimerkiksi bikineitä ei ole kilpa-asuina käytetty eikä niitä kukaan ole toivonut, koska ne vaikeuttavat kilpailusuoritusta.

”Treeneissä ulkoaltaalla voi olla kiva käyttää bikineitä, kun saa aurinkoa, mutta uinnin näkökulmasta bikinit ovat tosi huonot. Ne pysyvät huonosti päällä, hidastavat eivätkä anna tarpeeksi tukea keskivartalolle.”

Lapset uivat kisoissa perinteisellä uimapuvulla. Virallinen kilpa-asu tulee käyttöön vasta siinä kohtaa, kun suorituksista hiotaan pois sekunnin kymmenyksiä ja sadasosia.

Hulkko käyttää treeneissä tavallista uima-asua, koska se on mukavampi kuin tiukka kisa-asu, joka ei ota yhtään suoritusta hidastavaa vettä tai ilmaa sisään.

Hulkko ei ole koskaan pohtinut asun paljastavuutta. Tärkeintä on kilpailusuoritus.

”En ole ikinä kokenut, että uima-asun tarvitsisi olla enemmän tai vähemmän paljastava, se on se normaali, mikä meillä on ja se on kaikilla sama.”

SUL:n puheenjohtajan Sami Itanin mukaan yleisön ja urheilijoiden tuoma paine voisi tuoda muutosta kisa-asuihin.­

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani näkee ulkonäkökeskeisyyden yhteiskunnallisena ongelmana, eikä urheilu ei ole poikkeus.

Yleisurheilussa monissa lajeissa naisilla on paljon paljastavammat asut kuin miehillä. Taustalla ovat vaikuttaneet muun muassa kaupalliset tekijät.

”Vielä 1970-luvulla miesten ja naisten asut olivat verrattain samanlaiset. 1980-luvulla Nike lanseerasi malliston, joka edustaa tätä päivää. Mannekiiniksi hankittiin tunnettuja urheilijoita ja asuista tuli pikkuhiljaa standardi.”

Kaupallisuus aloitti trendin ja todennäköisesti ohjaa sitä yhä. Kansainväliset järjestöt ylläpitävät standardeja toimittamalla selkeät määritelmät siitä, millaisia maajoukkueiden mallistojen tulee olla.

Itanin mukaan on ymmärrettävää, että urheilijoiden halutaan käyttävän samankaltaisia asuja, mutta se, miksi asut ovat juuri sellaisia kuin ovat, on toinen kysymys.

”Ehkä on ajateltu, että asut toisivat lisää yleisöä, taustalla voi olla välineellistämistä, mitä on muuallakin yhteiskunnassa. Globaaleissa kilpailuissa muutoksen tulisi lähteä kansainvälisen liiton päätöksentekijöistä, mutta olen vähän skeptinen, että keski-ikäiset konservatiivimiehet keksisivät itse lähteä ajamaan sitä.”

Yleisön paine edesauttaisi muutosta. Siksi on Itanin mukaan tärkeää, että urheilijat toisivat esiin kokemuksiaan.

”On tärkeää, että meillä olisi yhteiskunnassa ja yleisurheiluperheessä sellainen ilmapiiri, että naiset voivat puhua ulkonäköpaineista, jotka osin liittyvät kilpa-asuihin. Uskon, että se ilmapiiri on hiljalleen syntymässä.”

Kisa-asuissa on toki vaihtoehtoja, mutta harva haluaa erottua joukosta. Peittäviä asuja on käytetty lähinnä uskonnollis-eettisistä syistä.

”Onhan siinä paine vastata odotuksiin ja pukeutua niin kuin muutkin pukeutuu. Ja voihan koko vartalon peittävä ihonmyötäinen trikoopuku olla yhtä lailla esineellistävä jonkun mielestä. Tärkeintä on urheilijan mielipide.”

Kaupallisilla tahoilla on valtaa vaikuttaa erilaisen pukeutumisen puolesta samoilla keinoilla kuin aiemmin: lanseeraamalla erilaisia mallistoja, joihin kiinnittäisivät tunnettuja urheilijoita.

”Isotkin yhtiöt voivat tehdä arvolinjauksia, jos se on heille kannattavaa. Tarvitaan yleisön ja urheilijoiden painetta, jotta muutosta tulee kansainvälisellä tasolla.”