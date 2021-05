”Jos Lewis Hamilton on fiksu, hän seisoo Valtteri Bottaksen tukena” – F1-kausi on hädin tuskin alkanut, mutta huhut suomalaisen tallipaikasta vellovat

Valtteri Bottas on ajanut kahdesti palkintopallille ja ottanut yhden paalupaikan, mutta pohdinnat hänen tulevaisuudestaan Mercedes-tallissa ovat jälleen alkaneet.

Formula ykkösten kautta 2021 on ajettu vasta kolme osakilpailua, mutta ensimmäinen huhu Valtteri Bottaksen tallipaikan menettämisestä Mercedes-tallissa on jo laitettu liikkeelle.

Brittitabloidi Daily Mail kertoi ”nimettömiin” Mercedes-lähteisiin vedoten, että Bottas vaihdettaisiin Williams-tallin George Russelliin vielä kuluvan kauden aikana.

Yllättäen ensimmäisenä Bottasta lähti tukemaan pahimman kilpailijan, Redbullin tallipäällikkö Christian Horner.

”Valtteri on osoittanut pystyvänsä ajamaan erittäin nopeasti. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä Mercedeksellä viime vuosina. Olisin yllättynyt, jos Valtteri ja George pitäisi kesken kauden vaihtaa”, Horner sanoi The Independentille.

Myös Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff ilmaisi tukensa Bottakselle Barcelonan osakilpailun alla.

”Olemme hänen tukenaan ja katsotaan, mitä hän saavuttaa Barcelonassa.”

Saksalainen Motorsport-Total huomauttaa, että eniten Mercedeksen Lewis Hamilton ja Redbull-tallin Max Verstappen tarvitsevat eniten yhtä asiaa: vahvaa kakkoskuskia. Motorsportin mukaan Bottas on huomattavasti vahvempi kuski kuin Redbullin toinen kuljettaja Sergio Perez.

Lisäksi Motorsport-Total mainitsee, että Bottas olisi ollut kauden kolmesta osakilpailusta kahdessa toinen ilman tallin virheitä. Vain Imolassa Bottas epäonnistui.

Motorsport-Total haastatteli Skysportsin F1-asiantuntijaa Paul di Restaa, joka korosti Bottaksen merkitystä Hamiltonille.

”Kun näki Lewisin esityksen Portugalin gp:ssä, sitä lähinnä ihmettelee, miksi olisi mitään syytä muuttaa mitään tässä tallissa. Jos Lewis on fiksu, hän seisoo Valtterin tukena ja antaa hänelle parhaan mahdollisen tuen ja näyttää tiimille olevansa ehdottomasti joukkuepelaaja.”

Di Resta myös muistuttaa, että Russell on kunnianhimoinen ja luultavasti osa Mercedes-tallin tulevaisuutta.

”Siitä tulee [aikanaan] todella vaikea päätös Totolle.”