Uusiseelantilainen Laurel Hubbard on näillä näkymin tekemässä olympialaisten historiaa kesällä Tokiossa.

Hubbardista on tulossa ensimmäinen transsukupuolinen olympiaurheilija, kertoo The Guardian. Hän on käytännössä saavuttanut paikan naisten painonnoston superraskaaseen sarjaan (yli 87-kiloiset).

Asiasta kertoi myös Insidethegames-sivusto.

Kansainvälisen painonnostoliiton (IWF) sisäpiiriläinen vahvisti The Guardianille, että Hubbard saa automaattisesti olympiapaikan, koska Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on hyväksynyt muuttuneet säännöt.

Sisäpiiriläisen mukaan Hubbardin olympiapaikka on käytännössä varma, koska karsintamenettely on muuttunut pandemian aiheuttamien karsintakilpailujen peruuntumisten takia.

Hubbard, 43, saavutti MM-hopeaa vuonna 2017 ja sijoittui 2019 kuudenneksi loukkaantumisen jälkeen. Hänellä arvioidaan olevan realistinen mitalimahdollisuus olympialaisissa.

Painoluokan rankingissa Hubbard on nyt 16:ntena, mutta moni hänen edellään oleva ei voi saada olympiapaikkaa maakiintiöiden takia.

The Guardianin mukaan Hubbard eli miehenä 35-vuotiaaksi, vuoteen 2012 asti. Sitä ennen hän ei kilpaillut kansainvälisellä tasolla painonnostossa. Sen jälkeen hän on saavuttanut useita huipputason voittoja.

The Guardianin mukaan KOK hyväksyi vuonna 2015 säännön, jonka mukaan urheilija, joka on korjannut sukupuolensa miehestä naiseksi, voi kilpailla naisten sarjassa, jos hänen testosteronitasonsa pidetään erikseen määritellyn lukeman alapuolella 12 kuukauden ajan.

IWF noudattaa tätä sääntöä.