Raumalla on ehditty odottaa jo tovi. 33 vuotta, jos lasketaan edellisistä jääkiekon miesten Liigan finaalipeleistä tai 58 vuotta, jos lasketaan edellisestä ja ainoasta Lukon voittamasta Suomen mestaruudesta.

Finaalipelien osalta odotus päättyy varmuudella perjantaina. Runkosarjan voittanut Lukko avaa finaalit kotipelillä Turun Palloseuraa vastaan kello 18.30 alkavassa pelissä.

Ainakin yksi asia on ennallaan 33 vuoden takaisten finaalien kanssa. Lukkolaisten luistinten terävyys on huoltajakonkari Seppo Hurmeen, 78, käsissä.

Hurme on syntyperäinen raumalainen, joka lapsuusvuosinaan seurasi Lukon menestystä pääsarjassa. Välillä poikaporukka kiipesi katsomaan pelejä puihin, joista avautui näkymä katsomon yli.

Kun Raumalle rakennettiin Suomen kolmas tekojää vuonna 1961, oli Hurme 18-vuotiaana mukana talkoissa.

”Olen ollut siellä lapioimassa hiekkaa”, Hurme kertoo.

Toistaiseksi ainoan Suomen mestaruutensa Lukko voitti toisen tekojääratakauden päätteeksi 1963, ja jäähallin Äijänsuo sai 1970.

Hurme viihtyi noihin aikoihin tiiviisti katsomossa peleissä ja meni iltaisin katsomaan harjoituksiakin. Lopulta Lukon silloinen toiminnanjohtaja, joukkueessa 50- ja 60-luvuilla pelannut Jukka Männistö pyysi Hurmetta mukaan toimintaan.

”Jonkin aikaa mietin ja kysyin emännältä lupaakin. Siitä asti on oltu mukana.”

Hurme oli 70-luvun alusta ensin viisi kautta A-nuorten huoltajana. Vuonna 1976 Hurme siirtyi pääsarjajoukkueen taustoihin, kun SM-sarja oli vaihtunut SM-liigaksi.

Kun Hurme aloitti Lukon taustoilla, elettiin halliajan ensimmäisiä vuosia. Äijänsuolla jäähalli oli kylmä.

”Aluksi ei ollut pukukoppeja lainkaan. Ne on tehty jälkikäteen. Jalkapallokentän kanssa oli yhteiset pukutilat. Varusteet puettiin vieressä olevassa huoltokopissa.”

Rauman Lukon huoltaja Seppo Hurme tutussa paikassa joukkueensa huoltokopissa korjaamassa luistimia ja kypäröitä.­

Vaikka tekojää toi aluksi menestystä, jäähallin valmistumisen jälkeen Raumalla koitti pitkä vaikea jakso.

Hurmeen seitsemänä ensimmäisenä vuonna Lukko pelasi viidet karsinnat ja putosi keväällä 1983.

Lukko nappasi paikan pääsarjassa takaisin heti keväällä 1984 kaatamalla nuorella joukkueella karsinnassa HPK:n. Sen jälkeen Raumalla on pelattu pääsarjaa yhtäjaksoisesti.

”Se on varmaan koko Lukon kannalta ratkaiseva kausi”, Hurme arvioi.

”Niihin aikoihin myös RTK alkoi tukea merkittävästi taloudellisella puolella. Jos ei niitä firmoja olisi, pelaisiko Lukko enää Liigassa? Rauma on aika pieni paikkakunta moneen muuhun verrattuna.”

Lukon toiminnalliset tappiot on usein kuitattu konserniavustuksilla. Rauman Lukko oy:n omistaja Contineo oy omistaa myös Suomen suurimpiin siivous- ja kiinteistöhuoltoyhtiöihin kuuluvan RTK:n. Contineo oy:n enemmistöomistaja puolestaan on Raumalaiskiekkoilun tuki ry.

Lukko on ollut aikanaan perustamassa RTK:ta 70-luvulla.

Nousukeväästä kului neljä vuotta ennen kuin Raumalla pelattiin pudotuspelejä. Elettiin aikaa, jolloin vain neljä parasta joukkuetta pääsi ratkomaan mitaleja.

Keväällä 1988 runkosarjan voitti Tampereen Ilves, jonka hyökkäyksessä pelasivat esimerkiksi Risto Jalo, Raimo Helminen ja Mika Nieminen. Välierissä Lukko otti Ilvekseltä sensaatiomaisesti finaalipaikan.

Mestaruushaaveet kaatuivat toiseen tamperelaisjoukkueeseen, kun Tappara juhli mestaruutta kauden päätteeksi.

Vielä kevään 1988 joukkueessa osa Lukon pelaajista kävi siviilitöissä. Kun finaalit 33 vuotta sitten alkoivat pelaajien huolellisuudessa näkyi Hurmeen mukaan pelien tärkeys. Ammattilaisaikana ero arkeen on vähäisempi.

Myös Hurme oli edellisten finaalien aikaan töissä seuran ulkopuolella. Hän teki yli 40-vuotisen uran puhelinyhtiön palveluksessa ja jäi varhaiseläkkeelle 20 vuotta sitten 58-vuotiaana, kun terveys reistaili. Hänen saamansa varhaiseläkkeen ehtoihin kuului se, että palkkaa sai tienata rajallisesti. Niinpä Hurme oli huoltajana talkoopohjalta. Intohimo veti mukanaan jo työuran aikana.

”Kävin kahdeksan tuntia ensin töissä ja tulin sitten hallille. Kesälomaakin pidin korkeintaan kaksi viikkoa, että pääsin käyttämään lomia pelejä ja pelimatkoja varten.”

Lukolla on tällä hetkellä kolme huoltajaa. Enimmäkseen Hurme teroittaa luistimia, mutta auttaa tarpeen vaatiessa muissa töissä.

Hurme sanoo olevansa enemmän taustajoukoissa, mutta hallille hän tulee joka aamu ja kiertää joukkueen mukana yhä kaikki vieraspelitkin.

Työ on muuttunut 70-luvun alkupäivistä paljon.

”Koneet tulevat aina enemmän automaattisiksi. Ennen oli paljon tarkempaa, kun piti osata jotain käsinkin tehdä. Kun olin alkuun A-nuorissa, siellä ei ollut konetta lainkaan. Liigassa valmentaja Kaj Rosvall veti luistimen kaksi kertaa teroituskoneeseen ja sanoi, että näin näitä teroitetaan.”

Hurme aloittaa päivänsä kahdeksalta aamulla katsomalla pukukopin liepeillä olevasta taulusta, ketkä pelaajat haluavat, että luistimet teroitetaan. Osa pelaajista haluaa teroituksen ennen aamujäitä, osa vasta sen jälkeen tai ennen peliä.

Kauden edetessä Hurme oppii tuntemaan pelaajien toiveita ja pelaajien luonteetkin pääsevät esiin.

”Joku voi joskus kiroilla, mutta olen sanonut, että kyllä voi kiroilla. Parempikin, että tietää, jos on jotain huonosti.”

Vaan mikä on konkarihuoltajan näkemys siitä, miksi Lukko on juuri tällä kaudella niin hyvä?

”Siellä on sellainen joukkue, joka on aika liikkuva ja jossa on sen verran taitopuolta, että on saatu syöttöpeliä kulkemaan. Pelisysteemi on valmentajan kehittämä, ja vähän erilainen kuin muilla.”

Liigan ensimmäinen finaali Lukko–TPS perjantaina Raumalla kello 18.30 alkaen. C More Sport 1 ja MTV näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.

