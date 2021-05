Markkanen aloitti ottelun vaihtopenkillä.

Suomalaispelaaja Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls piti ohuet pudotuspelihaaveensa hengissä koripallon NBA:ssa, kun Chicago kukisti perjantain vastaisena yönä Charlotte Hornetsin lukemin 120–99. Viime ajoille tuttuun tapaan Markkanen aloitti ottelun vaihtopenkiltä ja pelasi vajaat 21 minuuttia. Hän pussitti kymmenen pistettä, otti seitsemän levypalloa ja antoi yhden koriin johtaneen syötön.

Reilut puoli tuntia pelannut Nikola Vucevic hääri Chicagon tehomiehenä 29 pisteellään ja 14 levypallollaan. P.J. Washington tahditti Charlotten peliä 24 ja Malik Monk 20 pisteellä. Yhdentoista ottelun koronapannan jälkeen parketille palannut Zach LaVine pussitti Chicagolle 13 pistettä ja pelasi 27.27.

”Hänen merkityksensä on valtava. On selvää, että olemme eri joukkue, kun Zach on mukana. Olemme selvästi parempi joukkue, kun hän on kokoonpanossa”, Vucevic kehui Chicago Sun-Timesin verkkosivuilla.

Voitosta huolimatta Chicagon asema on epätoivoinen. Itälohkon viimeistä pudotuspelikarsintaan oikeuttavaa paikkaa pitää hallussaan Washington Wizards, joka on kahminut neljä voittoa Chicagoa enemmän.

Chicagolla on jäljellä vielä kuusi runkosarjaottelua. Joukkue jatkaa pelejään lauantain vastaisena yönä Boston Celticsiä vastaan.